Хатико поневоле: на Дону хозяйка выгнала пса из дома

Багира верит, что обретет когда-нибудь настоящий дом. Фото: приют для животных "Святобор"

В городе Шахты Ростовской области произошла история, поражающая своим цинизмом. Местная семья решили завести собаку. Выбирали, как водится, тщательно и долго. Остановились горожане на не чистокровном стаффорде.

Первые дни щенок вызывал у домочадцев умиление, а потом Татьяне стало все сложнее и сложнее ухаживать за питомцем. Выгуливать пса получалось не всегда из-за рабочего графика. А его вой женщину просто бесил. В итоге она через четыре месяца решила отказаться от собаки. Новых хозяев у Татьяны найти не вышло, хотя, возможно, она их и не искала.

В итоге женщина просто выгнала Багиру из квартиры и на этом успокоилась. Несколько дней стаффорд-полукровка просидел перед многоэтажкой. По словам соседей, уже бывшая хозяйка не удосужилась даже вынести щенку корку хлеба. А Багира, несмотря на это, продолжала вилять хвостом и смотреть преданно женщине в глаза, когда та выходила на улицу.

Собака словно надеялся, что вот-вот любимая хозяйка вновь погладит ее по холке и позовет в дом. Но, увы, этого не произошло.

В итоге сердце одной из местных жительниц не выдержало этой картины и она попробовала исправить ситуацию.

- Неблагополучные соседи оставили собаку возле подъезда. Когда начала разбираться, оказалось, она никому не нужна. Хозяйка сказала: "Забирай себе", - сообщила Инна. – Но я не могу оставить Багиру у себя. У меня кошка, и я отсутствую постоянно.

Всю надежду Инна возлагает на волонтеров. Она уже сообщила в приют для безнадзорных животных о судьбе собаки. Пока Багире ищут новый дом, Инна кормит ее. Благо, говорит она, что весна на дворе.

- Хотя бы буду спокойна за то, что собака не замерзнет на морозе, - отметила женщина.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, как в Ростове будут разбираться с бездомными животными. Кстати, от 20 собак рождается до ста щенков. Стерилизация, чипирование и вакцинация стоит около 4-5 тысяч рублей.

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