"От 20 собак рождается до 100 щенков": как в Ростове будут разбираться с бездомными животными

Специалисты убеждены, что решать вопрос с бездомными животными нужно гуманным путем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время жители Ростова-на-Дону все чаще стали жаловаться на стаи собак, разгуливающих по городу. По сообщениям людей, животные пристают к прохожим, просят еду, иногда даже нападают. Нередки случаи, когда встреча человека с голодным псом заканчивается трагедией.

На сайте сервиса "Благоустройство Ростова" появились сотни жалоб на собачий лай по ночам в районе Военведа. Якобы в темное время суток невозможно уснуть, так как животные устраивают перекличку, вой слышен на всю округу.

Жители предлагают разные решения этой проблемы. Кто-то считает, что надо браться за ружье, другие напоминают о более гуманных способах. Большинство, конечно, за отлов и стерилизацию. Благодаря этому собаки не размножаются, а их количество постепенно снижается. На Дону такая практика существует уже несколько лет: в городах можно увидеть животных с чипом на ухе, который говорит о том, что собака не будет рожать щенят.

ЗАБОТА - ЭТО ДОРОГО

В эфире радио "КП-Ростов-на-Дону" на тему высказался директор новочеркасского приюта «Феникс» Илья Нурутдинов. По его словам, уход за бездомными собаками стоит немалых денег. Порой внимание к проблеме проявляют неравнодушные жители.

- От 20 собак рождается до 100 щенков. Стерилизация, чипирование и вакцинация стоит около 4-5 тысяч рублей. Мы проводили акцию на одной улице, где бездомных псов было очень много. Люди за свой счет отвозили животных к нам, а мы делали все необходимые процедуры, - отмечает Нурутдинов.

Желтые чипы на ухе говорят о том, что собака стерилизована. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эфире радио также прозвучало мнение исполняющего обязанности директора департамента ЖКХ администрации донской столицы Романа Морозова. Он рассказал, что в нашем городе после стерилизации обратно на волю выпускают только безобидных животных, которые не проявляют агрессию. Остальные остаются на попечении у государства.

- В 2021 году выделено 65 миллионов рублей на содержание почти 1200 голов. Еще 3 миллиона предусмотрено на отлов, - отметил Морозов.

- Уже определен участок для строительства нового центра для бездомных животных. Он будет располагаться за ростовским морем и отвечать всем требованиям. Территория в 5 гектар. В этом году рассмотрим вопрос по разработке проекта. Мы изучили соседние регионы, где уже реализовали подобные центры.

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