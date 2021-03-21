"За 6 лет такого не видела!": ростовчанку шокировало нашествие голодных чаек

Обычно чайки живут на берегу. Фото: архив "КП"

Жительница Ростова-на-Дону сняла на видео настоящее нашествие чаек. На ролике, опубликованном в социальных сетях, сотни птиц действительно кружат над двором в поисках пищи. Все это сопровождается громкими "пением", которое заглушает все вокруг.

Нашествие зафиксировали в Западном микрорайоне на улице 2-ой Краснодарской.

- За шесть лет, что здесь живу, никогда такого не видела! - пишет девушка.

Другие пользователи замечают, что подобное наблюдают и в других частях города. Например, на Квадро и в центре. Люди связывают это с приходом тепла, которое заставило животных добывать себе больше корма, чем обычно.

Другие предполагают, что такая активность обусловлена нехваткой еды на берегу, где обычно обитают чайки.

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