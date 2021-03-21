"Может девчонку позвать тебе в помощь": супруга тренера "Ростова" рассказала, как уговаривала Карпина на прямой эфир

Дарья и Валерий Карпины. Фото: соц. сети героини публикации

Совместный отпуск с супругом жена Валерия Карпина ждала долго. Наконец, на время небольшой паузы в чемпионате России по футболу, они смогли выбраться в теплую страну. Пара отправилась в Дубай, откуда выкладывает солнечные фотографии в свои инстаграм-аккаунты.

В одном из постов Дарья Карпина призналась, что уже давно уговаривает известного супруга выйти в прямой эфир с ее подписчиками. Она хочет, чтобы он ответил на вопросы, которые их интересуют. Вот только сам Валерий Карпин упирается и не планирует лишний раз "светиться" на таких онлайн мероприятиях. Тогда он предложил жене попробовать уговорить его ночью в интимной обстановке. Дарья согласилась и пообещала сделать все, что в ее силах.

На следующий день появилось видео, которое говорит не в пользу молодой жены. Она призналась, что не смогла убедить супруга выйти в эфир.

- Может девчонку какую-нибудь позвать тебе в помощь? - пошутил Валерий Карпин.

На это сразу последовал ответ в таком же ироничном ключе.

- Куда тебе, старый? - парировала супруга Дарья.

Отметим, что в отпуск главный тренер ростовчан уехал в хорошем настроении. Его команда "Ростов" в последнем матче крупно обыграла "Ротор". Встреча закончилась со счетом 0:4 в пользу гостей.

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