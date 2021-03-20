В Ростове водитель протаранил машину ДПС, а та – «Мерседес»

Полицейские разбираются в деталях аварии Фото: Мария ЛЕНЦ

В донской столице в ночь с пятница на субботу лихач на «ВАЗе» протаранил машину ДПС, которая была припаркована на обочине. В этот момент патрульные оформляли другую аварию. После столкновения служебную машину отбросило на автомобиль «Мерседес», водитель которого и стал предметом внимания полицейских.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что авария произошла в час ночи на улице Зенитичиков.

- В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

Ранее "КП-Ростов" писала, что в еще одной ночной аварии, которая произошла в области, погиб 20-летний водитель. Парень ехал на большой скорости, не справился с управлением и врезался в дом. От травм он погиб на месте происшествия. Полиция также разбирается в деталях случившегося.

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