Роковой удар: парень на машине врезался в дом и погиб

Сотрудники полиции выясняют детали аварии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Белокалитвинском районе произошло серьезное ДТП, унесшее жизнь молодого человека. Как рассказал «КП – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, в два часа ночи 18-летний местный житель ехал на «ВАЗе» по улице Энгельса.

Около дома № 382 мужчина не справился с управлением. При этом водитель ехал еще и на довольно большой скорости. Эти факторы привели к тому, что авто занесло в сторону и «ВАЗ» протаранил дом. Удар был такой силы, что капот превратился в груду металла.

От полученных травм парень за рулем скончался на месте происшествия. Сейчас полиция выясняет все детали случившегося.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что на Дону иномарка и отечественное авто получили серьезные повреждения в столкновении.Инцидент произошел в пятницу, 19 марта, в Октябрьском районе на пересечении улицы Вавилова и улицы Таганрогской. По словам очевидцев, ранним утром на проезжей части столкнулись иномарка и отечественный автомобиль.

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