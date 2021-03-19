Иномарка и отечественное авто получили серьезные повреждения в утреннем столкновении

В Ростове столкнулись иномарка и отечественный автомобиль Фото: "КП" Архив

В донской столице случилась авария с участием двух автомобилей.

Инцидент произошел в пятницу, 19 марта, в Октябрьском районе на пересечении улицы Вавилова и улицы Таганрогской. По словам очевидцев, ранним утром на проезжей части столкнулись иномарка и отечественный автомобиль.

В результате сильного удара обе машины получили сильные механические повреждения. У русской машины практически полностью оказалась смята передняя часть. Очевидцы побоялись, что автомобиль может загореться и вызвали к месту происшествия пожарных, чтобы они в этом случае могли оперативно потушить вспыхнувшее пламя.

Пока остается неизвестным, были ли в аварии пострадавшие. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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