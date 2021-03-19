Водитель ростовского автобуса порядком напугал горожан ездой без рук

Водитель ростовского автобуса напугал пассажиров. Фото: "Регион 61" Фото: Соцсети

В Ростове местные жители пожаловались на одного из водителей общественного транспорта.

Шофер предстал перед ними просто Юлием Цезарем, так как мог заниматься сразу несколькими делами одновременно. По словам пассажиров, он играл на планшете во всем известного «однорукого бандита».

В то время, когда водитель отвлекался на игру, он полностью отпускал руль и автобус продолжал ехать сам по себе. Происходящее горожане записали на видео и опубликовали запись в одном из городских пабликов в соцсети. Они поинтересовались, не опасна ли для находящихся в автобусе такая езда.

Пользователи не остались равнодушными к вопросу автора поста, но неожиданно вступились за водителя.

«Телефон в подставке, при движении водитель его даже не трогает. Нарушения нет», «Это разве что... Вот когда таксист во время нашего пути играл в онлайн-стрелялку на телефоне... Вот это был треш», - высказали свое мнение ростовчане.

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