Ростовчанам предложили проехаться в автобусе с "9D эффектом"

Автобус с разбитым стеклом вышел на линию в Ростове. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В донской столице ранним утром вышел на линию автобус с пробитым стеклом. О произошедшем сообщили ростовчане в одном из городских пабликов в соцсети.

Внушительных размеров дыра "украшала" боковое стекло общественного транспорта. Было разбито практически две трети окна, об этом можно судить по снимкам, опубликованным очевидцами.

- 33 автобус, 6:32, остановка Вологодская, новый способ проветривать? Как на линию такое выпускают? - написал автор поста.

«Это автобус с 9D эффектом. Мало того, что вас качает и подкидывает во все стороны, еще и обдувает ветерок, иногда со снегом или дождем», - пошутил в комментариях один из пользователей.

Нашлись и те, кто сказал, что в летнее время такая дыра могла бы очень пригодиться.

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