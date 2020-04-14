В Ростове маршрутка снесла остановку в западном микрорайоне
В Ростове произошло ДТП с участием общественного транспорта.
Авария случилась 10 апреля (но известно о ней стало только вчера) около трех часов дня на проспекте Стачки, вблизи дома №147 и рядом с остановкой "Улица 6-ая Кольцевая". 42-летний водитель автобуса № 41, следовавшего по маршруту «Центральный рынок - ЖК Европейский», не справился с управлением и врезался в остановку. В результате произошедшего пострадала женщина, которая ожидала транспорт.
- С травмами различной степени тяжести ее доставили на скорой помощи в городскую больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в настоящее время устанавливаются, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.
В ведомстве также отметили, что на момент аварии в автобусе не было пассажиров. Очевидцы произошедшего в соцсети сообщили, что остановка полностью повалилась на землю и посыпались вдребезги разбитые стекла.
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Среди людей пострадавших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU