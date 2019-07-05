Массовое ДТП в Ростове-на-Дону: разбиты четыре машины и автобус

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-05T13:37:17+03:00

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Сегодня утром, 5 июля, в Ростове-на-Дону на улице Менжинского (возле площади Страны Советов) произошло ДТП с пятью транспортными средствами. В социальной сети появилось видео с места происшествия. На нем видно, что легковой автомобиль влетел в кабину городского автобуса, значительно помяв себе капот.

- "Хендай" врезался в автобус и зацепил еще три машины. В авто следы крови, могут быть погибшие, - рассказал автор ролика.

В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области "Комсомолке" сообщили, что не только погибших, но и пострадавших в данной аварии не было. Полицейские уточнили, что в 9:25 столкнулись автомобили Hyundai Accent, Mercedes, "Лада Калина", Renault Logan и автобус "ЛиАЗ" маршрута № 96. По данному факту проводится проверка. ДТП проходит по сводке, как "механика".

ИСТОЧНИК KP.RU