«Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 20 марта 2021 года»: на дорогах не везде свободно, несмотря на выходной

Несмотря на выходной день, в городе кое-где есть пробки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 20 марта 2021 года»: несмотря на то, что сегодня – выходной день, проехать свободно можно не везде. Сервис «Яндекс.Пробки» показывает уровень загруженности в три балла. Так, основные транспортные артерии города свободны. Движение беспрепятственное на Ворошиловском и Буденновском проспектах. Нет пробок и на улицах Красноармейская и Большая Садовая. Береговая и Стачки так же свободны.

А вот на улице Немировича Данченко, на участке между улицей Ларина и улицей 2-ой Пятилетки, - затор. Также «стоит» район зоопарка и улица Вавилова.

Частично затруднено и движение на Нагибина.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что из-за того, что мост Малиновского закрыли, Ростов буквально «захлестнули» пробки.

При этом власти представили два маршрута объезда. Для транзитного транспорта предусмотрена следующая схема: со стороны Таганрога через Северный объезд Ростова-на-Дону от села Чалтырь мимо Щепкинской развязки до М-4 «Дон», затем по М-4 «Дон» до Сальского кольца, далее — по Восточному шоссе (А-135), Западный обход, въезд в город — улица Всесоюзная.

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