С понедельника, 4 января, водители больше не смогут проехать по мосту на Малиновского, который соединяет два крупных спальных района – Западный жилой массив и Военвед.Мост закрыт для движения транспорта из-за работ по реконструкции. Дорожники вынужденно пошли на эту меру, чтобы подрядчики успели в срок сдать строящийся мост-дублер.Продолжать движения по старому путепроводу автомобилисты не могут из-за того, что он находился в аварийном состоянии. По предварительной информации, новый объект должен быть готов к декабрю 2021 года, вот реконструкцию старого моста специалисты должны завершить в течение нескольких месяцев.Во время проведения ремонта и реконструкции мост на Малиновского будет открыт для пешеходов. Власти обещали, что там вскоре будут обустроены тротуары, налажено освещение, а также установлены заградительные барьеры для безопасности горожан.Для удобства ростовчан в городе на время ремонта моста появился новый автобусный маршрут, который свяжет Суворовский с заводом «Эмпилс». В это же время изменится схема движения автобусов.В горадминистрации Ростова-на-Дону разработали схемы объезда моста на Малиновского.Ростовчанам предложили объезжать закрытый участок по пр. Стачки, по Змиевскому проезду, а также Текучева.Для транзитного транспорта транспорта специалисты разработали схему: со стороны Таганрога через Северный объезд Ростова-на-Дону от села Чалтырь мимо Щепкинской развязки до М-4 «Дон», затем по М-4 «Дон» до Сальского кольца, далее — по Восточному шоссе (А-135), Западный обход, въезд в город — улица Всесоюзная.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМост на Малиновского в Ростове-на-Дону: о путях объезда рассказали ростовские властиМост на Малиновского в Ростове-на-Дону: водителям предложили несколько схем движения (подробности)Как будем передвигаться после закрытия моста на Малиновского: мэрия Ростова обозначила схемы объездаРассказываем о маршрутах, которыми будем пользоваться в ближайшие месяцы (подробности)Мост на Малиновского в Ростове-на-Дону 2020-2021: когда закроют, где будут пробки и пути объездаМы узнали, где ожидать заторов, пути объезда и как долго продлится ремонт моста на Малиновского в Ростове-на-Дону 2020-2021 (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.