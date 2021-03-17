"Четыре!": "Ростов" разгромил "Ротор"

У болельщиков не было предела радости. Фото: ФК "Ростов"

Сегодня в рамках 23-го тура РПЛ "Ростов" одержал уверенную победу над волгоградским "Ротором". Подопечные Валерия Карпина буквально разгромили соперника с гигантским счетом - 0:4. Болельщики "желто-синих" в социальных сетях сошлись во мнении, что это был один из самых ярких матчей донского клуба за последние несколько месяцев.

Сначала гол в ворота волгоградцев забил 18-летний полузащитник Гигович. Во втором тайме на 59-ой минуте мяч в сетку ворот отправил его соотечественник Понтус Алкмивст. При подаче углового он выпрыгнул над защитниками "Ротора" и сильно пробил головой в самый угол ворот, не оставив шансов для вратаря.

Через две минуты хорошим результатом отметился и Али Соу. Нападающий африканского происхождения, который только недавно присоединился к донской команде, обыграл защитника "Ротора", протянул мяч в штрафную и сделал счет 0:3.

Последний мяч оказался в воротах хозяев на последней минуте встрече. Ростовчане подали угловой, Саплинов оказался перед вратарем и изменил траекторию полета мяча четко в ворота. В результате "Ростов" разгромил "Ротор" со счетом 0:4.

У болельщиков "желто-синих" в социальных сетях не было предела радости. С таким результатом команда уже давно не обыгрывала соперников. Последняя столь крупная победа была только на "Динамо" еще осенью прошлого года.

- Четыре! Наконец-то! Молодцы наши ребята! - написала одна девушка. - Тот случай, когда выиграли на классе. Ротор уровень середняка ФНЛ, - высказал мнение другой болельщик.

Лучшим игрокам встречи был выбран нападающий Али Соу. В своей речи он упомянул нереализованный 11-метровый удар, которому ему дали пробить в самом начале матча.

- Незабитый пенальти - так случается. В любом случае я должен сохранять концентрацию, чтобы отличиться голом потом, - сказал Соу.

Али Соу. Фото: ФК "Ростов"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Капитана "Ростова" одноклубник вынес на спине с поля в матче против "Ротора"

Максим Осипенко через боль закончил первый тайм, получив повреждение (подробнее)

Два шикарных гола за три минуты забил "Ростов" в матче против "Ротора"

Сначала мяч в сетку отправил Алкмвист, затем новый нападающий Али Соу (подробнее)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.