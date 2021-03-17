Капитана "Ростова" одноклубник вынес на спине с поля в матче против "Ротора"

Осипенко был заменен после первого отрезка. Фото: трансляция "МатчТВ"

Матч "Ротор" - "Ростов", который прямо сейчас проходит на стадионе в Волгограде, уже стал одним из самых ярких для обеих команд за последнее время. После первого тайма, который длился на 10 минут дольше обычного, игрока донской команды Максима Осипенко буквально вынесли с поля его одноклубники.

17 марта первый матч 23-го тура РПЛ стал настоящим украшением будничной среды. Хозяева уже на третей минуте забили гол, но судьи зафиксировали положение вне игры и отменили его. Почти сразу ростовский нападающий Али Соу прорвался к воротам, был сбит соперником, заработав пенальти. К сожалению, для болельщиков "Ростова" реализовать 11-метровый удар он не смог - вратарь угадал направление мяча и отразил удар. Чуть позже гостям все же удалось забить гол.

В завершении первого тайма у ворот дончан случился опасный момент: игрок "Ротора" покатил мяч в штрафную, где его в последнюю секунду накрыл вратарь "желто-синих" Сергей Песьяков. По инерции, запутавшись в ногах, на голкипера упали сразу несколько футболистов. Спустя несколько секунд поднялись все кроме центрального защитника, капитана ростовчан Максима Осипенко.

Футболист схватился за голеностоп, потребовалась помощь медицинского персонала. На последних секундах у ворот "Ростова" снова возник опасный момент - штрафной удар. Осипенко через боль вернулся на поле, чтобы помочь своим игрокам. Хозяева не смогли реализовать момент, первый тайм закончился со счетом 0:1.

После свистка Осипенко буквально вынесли на спине в раздевалку, так как ему было тяжело наступать на поврежденную ногу. Этот героический момент попал на камеру. После возобновления игры капитан команды был заменен.

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