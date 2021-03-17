"Не останусь одна, даже если у меня будет 10 детей": Алана Мамаева рассказала о планах на жизнь после развода

Алана Мамаева. Фото: инстаграм-аккаунт героини публикации

Алана Мамаева после развода со своим супругом, известным футболистом ФК "Ростов" Павлом, в очередной раз ответила на вопросы своих подписчиков. Девушка только сегодня вышла в онлайн на своем инстаграм-аккаунте после скандальных новостей об измене ее мужа, пока он был на испанский сборах донского клуба.

Будучи на косметологической процедуре, она рассказала о планах на дальнейшую жизнь. По ее словам, пока она ни с кем не встречается, но не исключает, что заведет отношения в будущем.

33-летняя Алана также объяснила, на какие средства будет жить после расставания. Как выяснилось, у нее есть личные деньги, но нет постоянной работы.

- Меня будет поддерживать муж, ведь мы не чужие люди. Сейчас я занимаюсь собственным проектом, вкладываю в него всю душу, - сказала в прямом эфире в "Инстаграм" Алана.

Откровения девушки в сетях. Фото: инстаграм-аккаунт героини публикации

В ближайших планах у девушки переехать из Ростова-на-Дону в Москву. По ее словам, это произойдет, как только дети закончат учебный год, чтобы они смогли отправится в столицу вместе с ней.

Кроме того, многие зрители написали в прямом эфире, что девушка будет никому неинтересна с двумя детьми и столь скандальным прошлым.

- Я не останусь одна, даже если у меня будет 10 детей. За это вообще не переживаю, - проговорила красотка. - Когда узнала, что Паша изменил, очень сильно плакала. Если честно, я до сих пор страдаю, мне тяжело. Но одной быть не страшно.

Напомним, скандал начался еще начале марта. Девушка в своем инстаграм-аккаунте сообщила, что ей в очередной раз изменил муж, футболист Павел Мамаев. Спустя несколько дней ее обнаружили без сознания в своей московской квартире. На связь вышла подруга Аланы и стала раздавать интервью журналистам, что очень не понравилось героине скандала. Чуть позже Мамаеву назвали эгоисткой.

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