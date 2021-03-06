"У тебя совести нет!": подруга Мамаевой, раздававшая интервью после ее отравления, назвала жену футболиста эгоисткой

Алана и Павел Мамаевы. Фото: соц. сети, инстаграм-аккуант Аланы

Вот уже несколько дней длится скандал, в очередной раз разгоревшийся вокруг семьи известного футболиста ФК "Ростов" Павла Мамаева. По заявлением его медийной супруги Аланы, муж снова ей изменил пока был вместе с командой на сборах в Испании. Девушка опубликовала личный номер и даже фото предполагаемой соперницы в своем инстаграм-аккаунте. Ею оказалась молодая, европейская модель.

Далее события стали разворачиваться, как в дорогом, американском триллере. 3 марта Алану Мамаеву обнаружили без сознания в московской квартире. В СМИ стала появляться информация, что девушка выпила огромное количество таблеток и отключилась. Чуть позже, после наших многочисленных звонков на номер Аланы, на связь вышла подруга девушки, актриса Юлия. Она поспешила успокоить журналистов, рассказав, что Мамаева всего лишь приняла снотворное и крепко уснула.

Прочитав несколько заголовков в Интернете, становится понятно, что Юлия попыталась увести разговоры об Алане в другое, более "нормальное" русло. Видимо, пока убитая горем от измены мужа Мамаева была без сознания, девушка отвечала на сообщения корреспондентов. Это не понравилось главной героине скандала и она ошеломила публику еще одним резким выпадом в социальной сети.

- Она успела раздать кучу интервью! Я до сих пор не понимаю, как она оказалась у меня дома!? - задавалась вопросом Алана на своей странице в инстаграме. - Прошу не слушать Юлию Дзуцеву. Она не является моей подругой и имеет проблемы с наркотическими веществами, а также психикой.

Инстаграм сторис Мамаевой. Фото: соц. сети

Накануне последовала реакция самой актрисы, которая в свою очередь призналась, что только пыталась помочь Мамаевой. Девушка опубликовала несколько видео, где со слезами на глазах назвала Алану эгоисткой.

- Люди, которые хотят закончить жить самоубийством, не пишут сообщения и не оставляют двери открытыми. Мои дети после твоего поста обо мне не хотели идти в школу! У тебя совести вообще нет! - парировала обвинения Юлия.

Актриса Юлия Дзуцева. Фото: соц. сети, инстаграм-аккаунт девушки.

Стоит отметить, что скандалы вокруг семьи футболиста Мамаева разгораются регулярно. Его супруга не раз говорила, что брак висел на волоске, когда Павел попал в тюрьму. Это произошло после того, как он вместе со своим другом, футболистом Кокориным, устроил драку в одном из столичных кафе.

Чуть позже Алана признавалась в многочисленных изменах с его стороны и неадекватном поведении. Однако, несмотря на все трудности, родители двоих детей смогли сохранить отношения. В прошлом году Алана даже говорила, что заново влюбилась в своего мужа во время каранатина.

Стоит сказать, что Алана и Павел растят сына и дочь, которые невольно становятся свидетелями сложных перипетий в отношениях своих родителей.

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