Измены Мамаева: как и когда жена уличила футболиста в изменах

Алана Мамаева уличила мужа в измене. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграм"

«Измены Мамаева» – сегодня один из самых популярных поисковых запросов в сети. Страсти в семье известного футболиста накаляются. О том, что происходит в отношениях с любимым мужчиной, его жена, красавица-брюнетка Алана Мамаева, подробно рассказывает в своем блоге в «Инстаграм». Судя по всему, в их семье происходит настоящая «Санта Барбара».

«МУЖ ОПЯТЬ НАЧАЛ ГУЛЯТЬ»

Об очередной неверности Павла Алана узнала на днях. Ей не пришлось проверять его переписке в мессенджерах. Чужие женские принадлежности в машине она также не находила.

Информация, как говорится, сама пришла к ней в руки. О том, что Павел якобы изменил на сборах в Испании, Алане написал знакомый. После чего жена футболиста отправилась в публичное пространство - Интернет - на поиски разлучницы.

Алана и Павел Мамаевы воспитывают двоих детей. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграм"

Главным местом «расследования» стал Инстаграм. Алане не составило труда найти аккаунт соперницы. После чего супруга футболиста опубликовала в сториз фотографию предположительной разлучницы, ее телефонный номер, водительское удостоверение, и попросила подписчиков идентифицировать девушку.

- Спасибо за сборы, ФК «Ростов». Итог, мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все, - прокомментировала Алана Мамаева пост.

ДВАЖДЫ В ОДНУ И ТУ ЖЕ ВОДУ

И это – далеко не первый раз, когда Алана уличает Павла в супружеской неверности. Так, в декабре 2018 года пассией футболиста стала уроженка Литвы. Возможно, иностранки – особый фетиш спортсмена. Так вот, и той зимой Алана активно рассказывала своим подписчикам о похождениях мужа.

- Мой «муж» семью променял на девку (слово заменено по этическим соображениям – прим. ред.), - написала супруга футболиста, который на тот момент играл за «Краснодар».

К посту Алана приложила скриншот страницы вероятной любовницы. В соцсети эта девушка назвала себя Alesandra, живет на два города - Москву и Вильнюс. Судя по фото – обладательница стандартной инстаграмной красоты, типичная, как говорят, тюнингованная внешность – тонкий острый носик, острые скулы, пухлые губы. Фото за рулем, фото из лифта, с пакетами дорогих марок.

ФИЛОСОВСКИЕ ПОСТЫ ЛЕЖА В ВАННОЙ

По словам Аланы, именно из-за этой девушки Павел и его друг Александр Кокорин с младшим братом Кириллом влипли в неприятную историю, которая довела их в итоге до СИЗО. Примерно в 8 утра, за час до потасовки в кафе, около московской гостиницы «Пекин» футболисты напали на 33-летнего мужчину - водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой.

Тогда Алана простила мужа. Более того, девушка поддерживала его на всех судебных заседаниях. Казалось бы, в семье – вновь мир и лад.

И вот опять Павел не смог справиться с желанием погулять на стороне.

Судя по «Инстаграм» Аланы, очередная неверность Павла стала для нее большим ударом. В блоге брюнетки появились философские фразы с глубоким смыслом.

Так, девушка выложила посты со следующими фразами: «Иногда давать кому-то второй шанс – это как давать вторую пулю тому, кто первый раз в вас не попал, потому что промахнулся» или «Дай человеку второй шанс, и он подарит тебе такой опыт, что после этого никто и никогда не получит от тебя даже первого шанса».

Посты оформлены в лучших традициях Инстаграм – черный фон и белые буквы.

Ну и, напоследок, Алана опубликовала снимок из ванны. На кадре - ее ноги в воде и хэштэг «Выдыхаю».

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