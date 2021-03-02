«Спасибо ФК «Ростов» за сборы»: жена Павла Мамаева обвинила его в измене

Пара уже давно состоит в браке. Фото: Фото: instagram.com/alana_mamaeva.

Жена футболиста ФК «Ростов» Павла Мамаева обвинила его в измене. О предательстве близкого человека Алана Мамаева рассказала подписчикам «Инстаграма».

Судя по всему, об измене Павла Алана узнала от знакомого. Оказалось, что подружку Павел Мамаев якобы нашел в Испании, где был на сборах с «Ростовом».

— Спасибо за Сборы ФК «Ростов». Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все, — написала Алана Мамаева.

«Соперницей» Аланы оказалась молодая симпатичная испанка. Обманутая женщина опубликовала фото и даже контакты любовницы со словами: «Итак, человек найден. Вопрос — зачем она мне нужна?»

Мамаева не сказала, как намерена поступить в этой ситуации. Неизвестно пока, как сам супруг отреагировал на публичное разоблачение.

Напомним, Павел и Алана Мамаева состоят в браке уже несколько лет и воспитывают двоих детей. В мае 2019 года футболиста приговорили к году и пяти месяцам заключения за хулиганство. Простив супруга, Алана навещала его в колонии и ждала освобождения. Спустя несколько месяцев спортсмен покинул колонию по УДО. В тот же год, когда Павел присоединился к «Ростову», жена последовала за ним в донскую столицу.

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