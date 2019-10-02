Футболист Павел Мамаев и жена прогулялись по Ростову-на-Дону

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-02T12:26:44+03:00

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Жена известного футболиста Павла Мамаева Алана прилетела к любимому мужу в Ростов-на-Дону. Семейная пара прогулялась по ночному городу.

alana_mamaeva Алана прилетела к мужу

- На районе, – сообщила Алана Мамаева в Instagram.

Подписчики пожелали паре интересно провести время в донской столице. Люди попытались угадать район, в котором был сделан фотоснимок, чтобы встретить кумиров.

Совсем недавно футболист подписал контракт с ФК «Ростов». Контракт подписан на два года с возможностью продления еще на сезон. Павел Мамаев будет играть за «Ростов» под 10-м номером. Выступать за желто-синих он начнет только в 2020 году, но этой зимой поучаствует в товарищеском матче.

ИСТОЧНИК KP.RU