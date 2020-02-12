Жена Павла Мамаева продолжает воевать с соперницей за любовь мужа

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:49:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В семье знаменитого футболиста «Ростова» Павла Мамаева не утихают страсти. Сейчас счастье молодых супругов Павла и Аланы Мамаевых оказалось под угрозой. Одна из фанаток спортсмена пытается разрушить пару.

alana_mamaeva Семья Мамаевых

Глава семьи даже был вынужден записать обращение к своим подписчикам. Он рассказал о назойливой даме, преследующей его самого и жену. Очарованная футболистом поклонница всюду стала писать гадости об Алане Мамаевой, обсуждать ее личную жизнь и даже позвонила в номер отеля супругов, чтобы пожелать им поскорее расстаться.

alana_mamaeva Алана и Павел Мамаевы

Жена Павла не стала мешкать и принялась собирать информацию о фанатке. По слухам знакомых Аланы, ей оказалась молодая особа, которая всерьез интересуется гороскопами, тюремной романтикой и пикантными фото и видео.

alana_mamaeva Алана Мамаева воспитывает двоих детей

Подписчики засыпали Алану Мамаеву предложениями о том, как проучить соперницу, например, вырвать ей волосы, обратиться в полицию и поговорить по душам с девушкой. Супруга футболиста пообещала подумать над всеми поступившими предложениями.

– Не пытайтесь разрушить чужое счастье – можете погибнуть под его развалинами, – высказалась Алана Мамаева.

Многие подписчики поддержали ее в борьбе за любовь мужа и семейное счастье: «Вместе – сила»,«Всегда все возвращается бумерангом, 100 процентов», «Алана и Павел, вы просто созданы друг для друга», «Суперски сказано, это надо моей свекрови сказать».

alana_mamaeva Мамаевы с детьми на отдыхе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В грязном белье не нужно копаться»: футболист «Ростова» Павел Мамаев рассказал о тюрьме

Спортсмен решил домашние проблемы и приступил к тренировкам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU