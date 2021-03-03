«В больницу не попала, поставили капельницу»: подруга рассказала о состоянии Аланы Мамаевой

Накануне Алана Мамаева сообщила подписчикам об измене мужа. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

Супруге футболиста ФК «Ростов» Алане Мамаевой 3 марта стало плохо. Узнав об измене мужа Павла Мамаева, женщина выпила большую дозу лекарства. Об этом «Комсомольской правде-Ростов» рассказала подруга Аланы Юлия.

В сети уже появились слухи, что Мамаеву в тяжелом состоянии забрали в больницу. Подруга говорит, что на самом деле девушку не госпитализировали. Тем не менее медицинская помощь потребовалась.

— Просто немного преувеличила на фоне произошедшей семейной ситуации. Выпила четыре таблетки. Я приехала к ней, все нормально. В больницу она не попала. Алане поставили капельницу глюкозы, она легла спать, — рассказала Юлия.

Сейчас девушка не хочет общаться даже с друзьями. Судя по всему, она тяжело восприняла известие о предательстве близкого человека.

Напомним, о том, что Павел якобы изменил на сборах в Испании, Алане написал знакомый. В Инстаграм Алане не составило труда найти аккаунт соперницы. После чего в сториз она опубликовала фотографию предположительной разлучницы, водительское удостоверение, ее телефонный номер и попросила подписчиков идентифицировать девушку.

- Спасибо за сборы, ФК «Ростов». Итог, мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все, - прокомментировала Алана Мамаева пост.

И это – далеко не первый раз, когда Алана уличает Павла в супружеской неверности. Так, два года назад в декабре пассией футболиста стала уроженка Литвы. И тогда Алана также активно рассказывала своим подписчикам о похождениях мужа.

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