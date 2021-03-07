"Общаться мы будем всегда": супруга Павла Мамаева рассказала об отношениях футболистом после очередного обвинения в измене

Павел и Алана Мамаевы. Фото: соц. сети, инстаграм-аккаунт

Громкий скандал, разгоревшийся вокруг семьи известного игрока ФК "Ростов" Павла Мамаева, кажется, подходит к своему логическому завершению. Накануне его жена Алана, которая, по ее словам, уличила супруга в измене, впервые вышла на диалог с подписчиками своего инстаграм-аккаунта, чтобы рассказать последние новости. Девушка призналась, что, несмотря на все обиды, сейчас они находятся вместе.

Несколько дней назад всех близких их семьи, а заодно и подписчиков в "Инстаграме", потрясали неприятные новости. Якобы после того, как Алана выяснила, что Павел во время сборов с "Ростовом" завел любовницу в Испании, она чуть не умерла в своей московской квартире. Позже эту новость опровергала подруга девушки, актриса Юлия, что, кстати, очень не понравилось самой Мамаевой.

Так или иначе, но вчера, 6 марта Алана вышла на связь со своими подписчиками, которые буквально завалили ее вопросами.

- Сейчас Паша рядом. Общаться мы будем всегда, так как у нас дети, - написала супруга известного футболиста.

Второй вопрос коснулся того, как Алана живет в режиме, когда за каждым ее шагом следят неравнодушные поклонники и СМИ?

- К этому невозможно привыкнуть. Особенно, когда раздают интервью, пока ты без сознания, - посетовала девушка.

Алана имеет в виду инцидент, связанный с ее приятельницей Юлии Дзуцевой, которая комментировала ситуацию с Аланой и общалась с журналистами. Это очень не понравилось героине скандала. Чуть позже Юлия назвала свою подругу эгоисткой.

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