Два шикарных гола за три минуты забил "Ростов" в матче против "Ротора"

"Ростов" крупно ведет в счете в Волгограде. Фото: ФК "Ростов"

За три минуты игроки "Ростова" забили два красивых гола в матче против "Ротора". Встреча 23-го тура РПЛ проходит сегодня, 17 марта, на стадионе в Волгограде. Комментаторы игры сошлись во мнении, что матч получается невероятно динамичный, насыщенный на интересные события.

На данный момент гости ведут в счете со счетом 0:3. В первой тайме гол забил молодой полузащитник Гигович. Через несколько минут травму получил капитан "желто-синих" Максим Осипенко. Он героически продолжил матч, помогая своим игрокам при опасном моменте у ворот Песьякова. В конце первого отрезка его буквально вынес на спине одноклубник в раздевалку. На второй тайм Максима заменили.

На 59-ой минуте ростовчане подали мяч с углового, Понтус Алкмвист выпрыгнул и головой отправил мяч в сетку ворот. Комментаторы заметили, что молодой нападающий "желто-синих" сделал это в фирменном стиле Криштиану Роналду.

Через две минуты своей игрой отличился и новый нападающий Али Соу. В противоборстве с защитником он технично обработал мяч, добежал до ворот "Ротора" и сильным ударом отправил мяч в ворота. К 80-ой минуте счет на табло 0:3 в пользу гостей.

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