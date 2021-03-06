Ростовчане пожаловались на стаи бродячих собак

Псы передвигаются целыми группами. Фото: Михаил ПАТЛИС

В Ростове-на-Дону жители Каменки пожаловались за засилье собак, которые оккупировали площадь Второй Пятилетки. Об этом люди сообщили на сайте сервиса "Благоустройство города". Стоит отметить, что подобных сообщений там накопилось уже несколько десятков.

Жители, как один, пишут о необходимости разобраться с животными. Псы, по словам жителей, мешают пешеходам переходить дорогу, пристают. Сейчас особенно сложно, ведь в холодное время года собаки могут быть агрессивными. Они передвигаются стаями по нескольку особей, чем привлекают к себе внимание всех прохожих.

- Неужели в миллионном городе нет специализированной службы по отлову бездомных животных? Просьба отловить беспризорных животных и поместить в спецпитомник, - пишет ростовчанин.

Стоит отметить, что такая организация есть. Вот только животные там долго не задерживаются. Сотрудники отлавливают бездомных собак, стерилизуют их и выпускают обратно на свободу. Таким образом, псы не будут бесконтрольно размножаться.

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