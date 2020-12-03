В Ростовской области догхантеры расстреляли собак

Волонтеры спасают раненых щенков. Фото: соцсети

Волонтеры из города Шахт бьют нешуточную тревогу. В городе, пор их мнению, орудуют догхантеры. Так, за несколько дней нашли двух животных с огнестрельными ранениями. Сейчас волонтеры выхаживают животных.

В одного из псов стреляли дважды, причем, дробью.

- Первый раз не убили, решили, видимо, повторить. Первые травмы были легкими, а вот второй раз ему кучно попали в грудь и голову. Уши все пробитые, но ранки уже затягиваются, а вот с локтем не так все хорошо, дробью ему вырвало большой кусок мышц, рассекло кожу, - написала местная жительница.

А чуть позже волонтеры нашли еще одну собаку с огнестрельными ранениями. Она лежала в коробке в подъезде.

Кто пытался расправиться с животными, не ясно. Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что хозяева вывезли алабая в поле умирать голодной смертью.

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