Морозы до минус 17 прогнозируют в Ростовской области

В донском регионе сохранится сильный ветер. Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Ростовской области снова ожидается морозная погода. Прогноз с 3 до 5 декабря публикует Ростовский гидрометцентр.

До субботы в области не будет ни дождя, ни снега. Ночью столбик термометра может опуститься до минус 13, в крайних северных районах — до минус 17. Днем также будет холодно — до минус одного — минус шести градусов. При этом сохранится сильный пронизывающий ветер с порывами до 15 — 18 метров в секунду.

В Ростове-на-Дону погода окажется менее суровой. По ночам ожидается до минус шести градусов мороза, днем — до минус трех. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

Опасных погодных явлений не ожидается. Сейчас низкий уровень воды наблюдается в реке Дон на участке от Аксая до Азова. Маловодье сохранится до 4 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стала ли зима в Ростове теплее: какой была погода 50 и 20 лет назад

С каждым годом погодные условия на донской земле удивляют все больше (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.