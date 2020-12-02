Стала ли зима в Ростове теплее: какой была погода 50 и 20 лет назад

В прошлом синоптики фиксировали настоящие аномалии Фото: Алексей ФОКИН

В Ростовскую область пришла долгожданная зима, а вместе с ней и первые серьезные заморозки. На улице все меньше прохожих в легких куртках, люди укутываются в теплые шарфы, надевают перчатки и шапки-ушанки. Температура воздуха стремительно идет вниз, поднимается ветер, МЧС регулярно предупреждает о нашествиях урагана. Однако еще в недалеком прошлом погодные условия на донской земле были совсем другие. Мы решили узнать, как именно изменился климат за последние 50 лет, опираясь на официальную статистику региональных синоптиков.

Наш анализ начнется с 1970 года. В те времена, 2 декабря, уличные термометры показывали 8,4 градуса мороза. Только один раз в течение первого месяца зимы температура поднялась выше 0. Во все остальные дни - серьезный "минус". Минимальное значение зафиксировали за три дня до Нового Года - минус 17,4.

В 1975 году ситуация почти не изменилась: воздух тогда охладился до 5 градусов мороза. Однако ближе к 1980 году специалисты заметили резкий скачок "вниз". На улице зафиксировали рекордные для начала декабря показатели - 38 градусов ниже нуля. Это была аномальная погода для южного города. В последующие годы температура держалась от минус 10 до минус 6. На протяжении всего десятилетия, как правило, стояли крепкие заморозки.

Обстановка начала меняться с 1990 года, когда средняя температура медленно, но уверенно стала подниматься. Вначале десятилетия специалисты фиксировали привычные значения, но затем воздух стал прогреваться до минус 2 градусов. Ближе к 2000 году морозы уже были не такими суровыми, а температура колебалась около 0 градусов.

Затем произошел резкий "обвал". В 2001 году средняя температура воздуха упала до минус 11 градусов, правда это произошло всего один раз. Намного интересней, что началось с 2003 года: показатели вернулись обратно и столбики термометров обычно не опускались ниже 5 градусов мороза. Чем дальше, тем температура все больше росла. В период с 2005 до 2010 годы синоптики фиксировали до плюс 10 градусов в декабре (!). А ближе к сегодняшнему дню средняя температура воздуха устаканилась в районе 0 градусов.

Из различных открытых источников становится ясно, что температура воздуха неумолимо росла последние полвека. Сейчас сильных морозов, как и последние два десятка лет, не наблюдается. Лишь изредка происходят аномальные провалы, когда воздух охлаждается сильнее обычного.

Все это идет бок о бок с разговорами о глобальном потеплении. Ученые уже давно говорят, что переизбыток углекислого газа в атмосфере ведет всех нас к "жаркому" будущему. Однако, если проанализировать статистику не за последние 50 лет, а за 250, то мы увидим, что подобное повышение температуры уже было в XIX веке и начале XX. Потепление говорит не только о содержании в воздухе СО2, но и о других факторах -- в том числе, об активности Солнца.

Между тем, за последнее время ростовчане отвыкли от сильных морозов. Минус 5 для жителей города уже считается настоящим испытанием на прочность. Есть вероятность, что тенденция потепления сохранится и в последующие годы. Тогда в декабре можно будет смело выходить на улицу вообще без верхней одежды.

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