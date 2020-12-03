В Ростовской области алабая вывезли в поле умирать голодной смертью

В таком истощенном состоянии был пес, когда его нашли волонтеры. Фото: соцсети
В Шахтах Ростовской области собака породы алабай едва не погибла из-за человеческого бездушия. По всей видимости, собака надоела хозяевам. И они решили от нее избавиться. Не долго думая, люди отвезли пса, который служил им верой и правдой, в поле и оставили там. Не известно, сколько времени животное провело там без еды и воды.
Истощенного, едва держащегося на ногах, пса нашли около трассы волонтеры. Собаку забрали в приют для бездомных животных.
-Алабай сильно истощен и обезвожен. Еще у него на шее какая-то рана, - сообщила жительница Шахт в социальных сетях.
Сейчас собаку откармливают. Она потихоньку набирается сил и приходит в себя. Назвали собачку трогательно – Зая.
Кстати, волонтеры верят, что случится новогоднее чудо и животное обретет настоящую семью.
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