Стадион "Ростов-Арену" перед матчем с "Сочи" засыпало снегом

Валерий Каприн, как видно, не очень доволен погодой. Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 6 марта, должен состоятся главный матч 21-го тура российского чемпионата по футболу между "Ростовом" и "Сочи". Стартовый свисток ознаменует старт состязания в 19:00. Однако обрушившийся снегопад на донскую столицу заставил некоторых засомневаться, что игра вообще состоится. Пресс-служба хозяев публикует фотографии, на которых все поле стадиона завалено толстым слоем снега.

Пока команды пребывают на стадион, погода не дремлет. Синоптики оказались правы, когда пообещали на субботу настоящую зимнею бурю. С самого утра пошел дождь, который сменился снегом. Огромными хлопья уже создали в Ростове волшебный пейзаж: дороги, дома, тротуары и машины укутались в белую простыню.

Али Соу. Фото: ФК "Ростов"

Болельщики, которых сегодня на стадионе должно быть несколько тысяч, стали предлагать перенести матч в связи с экстремальными погодными условиями. Другие, наоборот, считают, что снег поможет ростовчан вырвать победу. Многим интересна реакция нового нападающего "Ростова" Али Соу, который только две недели назад приехал в Россию. Он родом из солнечной Африки и, ему вряд-ли доводилось наблюдать такой снегопад. Не очень доволен и главный тренер хозяев Валерий Карпин. Об этом можно судить по выражению его лица на фотографиях.

Команда уже на стадионе. Фото: ФК "Ростов"

Официальных комментариев по этому поводу пока нет. Вероятность того, что игру перенесут крайне мала. Справедливости ради стоит сказать, что командам РПЛ и раньше доводилось играть в снегопад. Так или иначе, но все эксперты сходятся во мнении, что матч будет жарким. Игру уже окрестили южным дерби, хотя погода сегодня далеко не южная.

На зеленом поле толстый слой снега. Фото: ФК "Ростов"

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