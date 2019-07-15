Вот это дружба: дворняга спасла породистую собаку из "людского плена"

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-15T10:12:49+03:00

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Ростовчане в социальной сети умиляются с трогательного видео на котором одна собака "спасает" другую. На одной из улиц очевидцы засняли, как дворняга старательно вызволяет породистого товарища, которого хозяин привязал к оградке, пока отлучился по своим делам. Обычная уличная псина упорно тянула за поводок с разных сторон, пока не отвязала его. В итоге усилия животного дали результат, и оно насильно потянуло "спасенного" за собой, как будто говоря: "Беги, ты свободен!"

- Операция по спасению друга. Хоть и дворняга, а как соображает! - восхитился автор видео.

Умная собака освободила товарища 14.7.2019 .Ростов-на-Дону Главный

При этом очевидцы проявили сознательность и вернули породистую собаку на место, так как зафиксированное на телефон "спасение" вполне могло оказаться "похищением". Домашний пес не очень то хотел уходить от ограды - он преданно ждал возвращения своего хозяина.

Многие ростовчане в комментариях выразили желание забрать себе умную и сердобольную дворнягу.

ИСТОЧНИК KP.RU