За трудовые подвиги в пандемию жителям Дона вручили благодарности Председателя Совета Федерации и областного Законодательного Собрания

Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Ростовской области Ирина Рукавишникова вручила благодарности за труд в период пандемии. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону в среду, 24 марта, состоялась торжественная церемония вручения благодарностей Председателя Совета Федерации Федерального Собрания и Законодательного Собрания Ростовской области. Этой чести удостоились те, кто с самых первых дней пандемии был на передовой, ежедневно совершал трудовой подвиг, не жалея сил и времени на то, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции и помочь незащищенным слоям населения.

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Вступительное слово перед награждением взял главный спикер донского парламента Александр Ищенко. Он отметил, что сегодня выполняется поручение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

- Я хочу еще раз поблагодарить от лица депутатов Законодательного Собрания всех приглашенных сегодня, - этими словами Александр Валентинович открыл торжественную церемонию. - Награждены три представителя Ростовской области: директор ГКУ РО «УМФЦ» – Алексей Алехин Владимирович; заместитель министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат и главный врач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова, которая также является нашим коллегой, депутатом Законодательного Собрания Ростовской области. За этой высокой государственной оценкой стоит большая организационная работа, которая была проделана за последнее время на фоне непростого периода борьбы с пандемией.

Спикер Заксобрания подчеркнул, что в прошлом году, а также в этом все органы власти сконцентрировали свои усилия для того, чтобы противостоять распространению новой коронавирусной инфекции.

- И нужно сказать, что в кратчайший срок была перестроена работа медицинских организаций и всей системы здравоохранения, - продолжил Александр Ищенко. - Все было направлено на то, чтобы обеспечить грамотную работу в новых непростых условиях. Одновременно с этим органы власти принимали много решений, которые касались сферы социальной защиты людей. И, очевидно, что большое количество новых управленческих решений было направлено на то, чтобы на местах люди получали новые виды помощи и поддержки без задержек и проволочек. И в этой связи большую роль сыграла система предоставления государственных и муниципальных услуг в нашем регионе. Прежде всего, это сеть многофункциональных центров.

«ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ»

Слово взяла и сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

- На меня сегодня возложена приятная и почетная миссия. Я хочу от имени председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко поблагодарить каждого из вас, - обратилась Ирина Валерьевна к собравшимся в зале. - Высказать вам слова глубочайшей признательности за ваш труд, за ваш высокий профессионализм, за ваши человеческие качества. Знаю, насколько трудным был для всех нас прошедший год, и трудности еще продолжаются.

Она отметила также, что за каждым человеком, удостоенным награды, стоит мощный профессиональный коллектив.

- Низко кланяюсь всем врачам. Хочу поблагодарить отдельно также Алексея Алехина за его грамотную принципиальную позицию, - поблагодарила присутствующих Ирина Рукавишникова.

Сенатор озвучила, что проект оказания населению помощи-онлайн, который бы запущен несколько лет назад, не просто живет, а вышел на совершенно другой уровень.

- И поэтому мы расширяем список участников этого проекта, а также подписываем соглашение с представителями нотариального сообщества в Ростовской области, - подчеркнула она - Мы и так были на уникальном положении в Российской Федерации, а теперь мы расширяем спектр наших возможностей: на базе МФЦ правовые консультации будет оказывать еще и нотариус. Поверьте, это очень здорово. Нигде, ни в одном субъекте РФ, такой практики нет.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В свою очередь, главврач детской областной больницы, депутат Заксобрания Светлана Геннадьевна Пискунова выразила слова признательности коллегам за полученную награду. Также она, как и предыдущие спикеры, отметила, что минувший год был трудным.

- Я считаю, что благодарность вручена не только мне, но и всему коллективу Областной детской клинической больницы. В связи пандемией в короткий срок была перестроена работа леченого учреждения. На базе нашей больницы сегодня оказывается неотложная помощь всем детям Ростовской области, - отметила Светлана Геннадьевна. - Хочется сказать спасибо за то, что наш труд замечен и отмечен.

В этот день донские парламентарии вручили и свои награды работникам здравоохранения Ростова-на-Дону: заместителю главврача городской больницы № 7 Ирине Тиракьянц и заместителю главврача горбольницы №14 Татьяне Шарафеддин.

- Мы считаем, что наши врачи, медицинский персонал и учреждения здравоохранения области достойны постоянной благодарности и поддержки со стороны депутатского корпуса, - сказал в завершении торжественной части глава донского парламента. - Мы этой работой занимались вторую половину прошлого года и в этом году не снижаем обороты. Я уверен, что в ближайшее время пандемия будет побеждена, и мы постепенно начнем возвращаться к нормальной жизни. Но, главный вывод, который мы все должны сделать из этой ситуации - это необходимость пристального внимания к первичному звену системы здравоохранения. Поэтому постоянное сопровождение этой темы, а также социальная поддержка людей, останутся в центре внимания областных органов государственной власти.

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Читайте на WWW.ROSTOV.KP.RU: https://www.rostov.kp.ru/daily/27251.5/4380907/