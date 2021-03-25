«В 42 года узнала, что удочерили»: Израильтянка нашла родную мать в Ростове, но та второй раз отказалась от нее

Анастасия искала маму несколько лет. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Анастасия (имя изменено — прим.ред.) почти всю сознательную жизнь провела в израильском городе Ашдад. Она выросла в полной дружной семье, нашла работу, родила троих детей. Но жизнь круто изменилась, когда женщине исполнилось 42 года. Она случайно узнала, что ее удочерили, и решила найти настоящую маму. Отыскать родного человека удалось в Ростове — спустя восемь лет поисков.

ВСЕ ЗНАЛИ, НО МОЛЧАЛИ

Анастасия знала, что родилась не в Ашдаде, а в Таганроге. Правда, о родине она помнит немного — семья переехала в Израиль, едва ей исполнилось три месяца. Женщина и не догадывалась, что ее настоящая мама осталась в России. Выяснилось это только после похорон приемных родителей.

— Так получилось, что об этом в семье знали все кроме меня. Но все они молчали. Всплыло это во время обычного семейного разговора. После похорон родителей я была убита, сказала, что они умерли быстро, один за другим. И тут кто-то говорит: «А что ты жалеешь, ты что не знала, что приемная?», — вспоминает Анастасия.

Родственникам пришлось сознаться — ее действительно удочерили. Но другим семейным историям она не поверила - они противоречили друг другу. Женщина решила поехать в Ростовскую область и выяснить все самостоятельно.

"ОДНОГО РЕБЕНКА ОСТАВИЛИ, ДРУГОГО ЗАБРАЛИ"

После неудачных попыток выяснить все самой, Анастасия попросила о помощи волонтеров. На просьбу откликнулась опытный поисковик Лариса. Из архивов и личного дела она выяснила, что приемные родители забрали ребенка еще из роддома.

Сама Анастасия считает, что мать не знала о ее существовании.

— В этой истории много путаницы. Моя мама родила двоих детей. Думаю, одного ребенка маме оставили, другого забрали. Потом меня взяли к себе приемные родители. Сестра же моя умерла еще в младенчестве, — уверена Анастасия.

Поисковик Лариса говорит, что, скорее всего, эту историю Анастасия слышала от родственников. По ее словам, все могло быть прозаичнее. Мама Анастасии сама могла оставить ее в роддоме, каких-либо документов о второй девочке найти не удалось.

Одно известно наверняка — жизнь у родной мамы не сложилась. Почти сразу после роддома ее на десять лет посадили в тюрьму. Защищаясь от сожителя, она убила его чугунным утюгом.

"ОТ МЕНЯ ОТКАЗАЛИСЬ ДВАЖДЫ"

Выяснилось, что мама Анастасии поселилась в Ростове. Удалось даже достать ее номер телефона. Несмотря на все сомнения, дочь все–таки решила позвонить родственнице — спустя восемь лет поисков.

— Было видно, что на нее повлияли десять лет тюрьмы, что она много пьет. Знакомиться со мной она не захотела. Сказала, что тогда, в 60-е, родила одну девочку. Тот ребенок скончался, когда она сидела в тюрьме. А я ни на эту дочь, ни на нее саму не похожа. Получается, что от меня отказались дважды! — говорит Анастасия.

После поисков женщина не стала возвращаться в Израиль. Говорит, что жить в Ростове ей комфортнее. Тот разговор с мамой ее разочаровал, но поступить иначе она не могла.

— Никто из родных не поддерживал меня в поисках. Но я хотела знать, кто я. Ты думаешь — а вдруг тебя ищут, вдруг кто-то страдает, что ты потерялся. Я потратила время, нервы, деньги в конце концов. Но в итоге я столкнулась с тем, с чем столкнулась. Жалко, что все это не стоило того.

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