Погода на лето 2021 в Ростове-на-Дону: прогноз донских синоптиков

В Ростовской области ожидается дефицит осадков.
Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
Погода на лето в Ростове-на-Дону — публикуем прогноз гидрометцентра. Синоптики рассказали, какая температура и осадки ожидаются в ближайшие полгода.
АПРЕЛЬ — МАЙ
В апреле и мае температура установится в пределах средних показателей. При этом осадков выпадет меньше нормы.
— Ожидается существенно меньше, чем в прошлом году, количество осадков, — сообщается в документе гидрометцентра.
Климатическая карта Ростовской области на апрель. Фото: meteoinfo.ru.
ИЮНЬ — ИЮЛЬ
В эти летние месяцы температурных скачков не прогнозируется. Однако нельзя исключать засухи. Количество осадков снова окажется ниже нормы.
— Дефицит осадков предполагается на северо-западе Южного федерального округа. Меньше, чем в прошлом году, количество осадков ожидается на западе ЮФО, — говорят синоптики.
Погода в июнь. Фото: meteoinfo.ru.
АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ
В августе температурных аномалий не ожидается. При этом будет ощутим дефицит осадков.
Который год ростовчан ждет продолжительное бабье лето. В сентябре ожидается жаркая погода.
Прогноз на август. Фото: meteoinfo.ru.
— Средняя температура выше нормы наиболее вероятна на севере Южного федерального округа, — говорится в прогнозе.
Количество осадков при этом окажется в норме.
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