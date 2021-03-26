Погода на лето 2021 в Ростове-на-Дону: прогноз донских синоптиков

В Ростовской области ожидается дефицит осадков. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Погода на лето в Ростове-на-Дону — публикуем прогноз гидрометцентра. Синоптики рассказали, какая температура и осадки ожидаются в ближайшие полгода.

АПРЕЛЬ — МАЙ

В апреле и мае температура установится в пределах средних показателей. При этом осадков выпадет меньше нормы.

— Ожидается существенно меньше, чем в прошлом году, количество осадков, — сообщается в документе гидрометцентра.

Климатическая карта Ростовской области на апрель. Фото: meteoinfo.ru.

ИЮНЬ — ИЮЛЬ

В эти летние месяцы температурных скачков не прогнозируется. Однако нельзя исключать засухи. Количество осадков снова окажется ниже нормы.

— Дефицит осадков предполагается на северо-западе Южного федерального округа. Меньше, чем в прошлом году, количество осадков ожидается на западе ЮФО, — говорят синоптики.

Погода в июнь. Фото: meteoinfo.ru.

АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ

В августе температурных аномалий не ожидается. При этом будет ощутим дефицит осадков.

Который год ростовчан ждет продолжительное бабье лето. В сентябре ожидается жаркая погода.

Прогноз на август. Фото: meteoinfo.ru.

— Средняя температура выше нормы наиболее вероятна на севере Южного федерального округа, — говорится в прогнозе.

Количество осадков при этом окажется в норме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 26 марта 2021: чего ожидать в пятницу

Выяснили, какой будет погода в Ростове-на-Дону на 26 марта 2021. (Подробности)