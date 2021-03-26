В Ростовской области в проект «Правовая помощь онлайн» включились нотариусы

В Законодательном Собрании Ростовской области подписал важное соглашение. Фото: пресс-служба Ростовской области

В Законодательном собрании Ростовской области 24 марта подписали важное для жителей региона соглашение. Документ расширяет возможности проекта «Правовая помощь онлайн», который успешно реализуется в регионе.

Теперь жители Дона смогут получать по видеосвязи бесплатные консультации нотариуса. Более того, эта услуга доступна даже иностранцам, находящимся в Ростовской области.

Соглашение заключено между государственным казенным учреждением Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг» и Нотариальной палатой Ростовской области. В церемонии подписания документа участвовали первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова и председатель комитета донского парламента по законодательству, депутат Александр Косачев.

АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

Перед мероприятием Ирина Рукавишникова рассказала как о самом проекте «Правовая помощь онлайн» в целом, так и о новой опции.

- В наш проект «Правовая помощь онлайн» включаются сейчас представители нотариального сообщества Дона. А это значит, что каждый житель Ростовской области сможет получить консультацию у нотариуса в рамках работы этого проекта. Но надо понимать, что консультация у нотариуса - это не нотариальная услуга. Это - разъяснение возможностей и прав заявителю, который планирует обращаться к нотариусу за получением нотариальных услуг в дальнейшем. Мы приветствуем расширение проекта в донском регионе. На сегодняшний день донской регион является лидером в этой области, этот опыт признан очень успешным на уровне Российской Федерации. Он масштабируется, используется в других субъектах Российской Федерации, но, конечно, такого количества участников нет ни у кого. И это особенно важно в период общей цифровизации в сфере предоставления государственных услуг, когда практически у каждого есть личный кабинет, есть аккаунт на портале Госуслуг, - прокомментировала Ирина Рукавишникова.

Также она подчеркнула, что сфера оказания получения правовой помощи очень важна и востребована.

- Причем правовой помощи самого широкого спектра, как в рамках действующего законодательства для тех категорий граждан, которые имеют право на получение такой помощи, так и для тех, кто просто нуждается в правовой поддержке. Обратите внимание, что наш проект «Правовая помощь онлайн» в Ростовской области действует абсолютно для всех. Любой житель Ростовской области, любой человек, находящийся на Дону, в том числе и иностранные граждане, могут обратиться в МФЦ и в режиме онлайн получить прямую консультацию у органов власти и у представителей юридического сообщества, а с сегодняшнего дня и у представителей нотариального сообщества, - пояснила Ирина Валерьевна Рукавишникова.

При этом консультация специалиста для людей будет бесплатной.

Ирина Рукавишникова также отметила, что ежедневно к нотариусу обращаются по огромному количеству вопросов, и порой даже самые элементарные вопросы вызывают у граждан непонимание.

ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

– Нотариат занимает особое место в системе бесплатной юридической помощи, и присоединение Нотариальной палаты к проекту «Правовая помощь онлайн» – это логический шаг для его дальнейшего развития. Я уверен, что участие нотариусов в проекте будет востребованным и в целом принесет пользу нашим гражданам, – подчеркнул Александр Косачев.

Отметим, что в рамках проекта «Правовая помощь онлайн» граждане смогут получить разъяснения по следующим вопросам: наследственное право Российской Федерации; представительство по законодательству Российской Федерации; вопросы заключения гражданами брачного договора или соглашения о разделе совместно нажитого имущества; вопросы заключения гражданами алиментных соглашений по законодательству Российской Федерации; вопросы осуществления расчетов через депозитный счет нотариуса.

– Таким образом, с нотариусом теперь можно общаться не только в нотариальной конторе, но и в МФЦ. Это действительно очень удобно, так как дает возможность гражданам получить всю необходимую информацию по интересующим вопросам в удобном для них формате. Это значительное событие, Нотариальная палата сегодня плавно вплетается в реализацию национального проекта «Цифровая экономика», – отметила президент Нотариальной палаты Ростовской области Наталья Попова.

В свою очередь, директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Алексей Алехин добавил, что в МФЦ постоянно обращаются граждане по различным вопросам, находящимся в компетенции нотариусов.

- Теперь же на привычной для них площадке для квалифицированного ответа они смогут обратиться напрямую к представителям Нотариальной палаты. Эти онлайн-консультации будут доступны во всех 78 МФЦ, расположенных на территории Ростовской области, начиная уже с 8 апреля, – пояснил Алексей Алехин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За трудовые подвиги в пандемию жителям Дона вручили благодарности Председателя Совета Федерации и областного Законодательного Собрания

Парламентарии отметили труд врачей и госслужащих (подробнее)