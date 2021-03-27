"Королеву наркотрафика" задержали с младенцем на руках и килограммом героина

Найти наркотики - дело техники. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове начался процесс над 33-летней ростовчанкой, которая обвиняется в создании преступной группы, распространявшей героин в Ростове и области. Красавица разъезжала на белой «тойоте», курировала целую сеть «закладчиков» наркоты и мастерски вербовала в свой наркокартель новых помощников. Задержали дамочку тогда, когда она везла почти килограмм героина под сидением своего авто, а рядом в люльке-переноске мирно посапывал ее грудной ребенок…

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ!

История эта началась несколько лет назад. В ростовском микрорайоне Нахичевань жил хороший портной – 58-летний Арсен. Особенно мастерски он шил мужские костюмы-тройки. Они сидели на клиентах великолепно – как влитые!

То, что сидел и сам на зоне за различные преступления, включая и наркоту, Арсен, разумеется, не афишировал. Кому надо, и так это знали. Кстати, хорошо шить он научился там же – за колючей проволокой. Однажды, к нему пришла эффектная молодая женщина, представившаяся Викторией. Ей нужно было срочно сшить красивый костюмчик на мальчика-подростка – сына, которого ростовчанка родила в 16 лет. Портного порекомендовал Вике один из ее хороших знакомых.

Заказ был исполнен в срок. Клиентка осталась очень довольна. А спустя какое-то время появилась в доме портного вновь. Была в «интересном положении». И речь на этот раз пошла вовсе не о мужских костюмах, а о совместном деле…

"МНЕ НУЖНЫ ВЕРНЫЕ ЛЮДИ"

- Мне нужны верные люди. Помощники, причем такие, чтобы я могла доверять им, как себе самой. Мне скоро рожать, а налаженный бизнес останавливать нельзя. Ты, я знаю, мне сможешь помочь, - сказала она Арсену.

Речь шла о героине. Арсен должен был, получив от Вики партию, расфасовать ее по маленьким пакетам, оставлять в определенных местах, потом сообщать о сделанных «закладках». А за это получать плату, в том числе и дозами наркотика, к которому сам имел пристрастие еще с зоны.

Портной согласился. Да еще привлек в помощницы свою сожительницу. Ее дело было сидеть на телефоне и отправлять хозяйке смс-сообщения о местах закладок. А он скатывал наркотик в шарики и запихивал в сигаретные пачки или пакетики, закапывая в ростовских клумбах и палисадниках.

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

Сама же Вика лично развозила своим дилерам партии наркоты. Ее любовник, от которого она и ждала младшего сына, тоже был вовлечен в этот «бизнес»... Откуда идут поставки крупных партий наркотика, ростовчанка разумеется не распространялась. Вроде, товар привозили из Средней Азии, оставляя для нее тоже в тайниках. Человека, с которым связывалась по этому вопросу «героиновая королева» называла «шефом».

Вика оказалась наделена талантом входить в доверие к людям. В ряды наркодиллеров она вербовала людей везде, где бывала. Умудрилась сделать это даже в женской консультации, где состояла на учете по беременности. Там сдружилась с другими женщинами, ожидающими появления детей. Одна из ее сообщниц была многодетной матерью, делавшей закладки в том же микрорайоне, где жила сама. Задумка была беспроигрышной: на женщину с коляской и детишками, копающую что-то деткой лопаткой в цветнике, никто бы никогда не подумал, что она «закладчица».

Были у нее и такие «работнички», которые умудрялись осуществлять до 50 закладок в день! Немаловажную роль во всем этом наркоспруте играл и заключенный, отбывающий наказание в одной из колоний Ростовской области: тот подгонял клиентов, жаждущих заполучить очередную дозу «герыча».

МЛАДЕНЕЦ И ПОРОШОК

Едва Вика оправилась от родов, как снова принялась рулить и своим автомобилем, и героиновым бизнесом. Но такая бурная деятельность ее сети наркозакладчиков не могла остаться незамеченной для правоохранителей. Некоторое время они следили за компанией, фиксируя все контакты и передвижения, а потом «хлопнули» всех персонажей этого дела одного за другим.

Портного задержали, когда тот с подругой закапывал очередную пачку в клумбе на одной из улиц Нахичевани. Многодетную коллегу из женской консультации – когда она делала закладку в палисаднике своей соседки. А саму Викторию - на трассе: по оперативной информации, она как раз должна была везти в Ростов партию героина.

- Сотрудники ДПС подали ей знак остановиться, - рассказали в правоохранительных органах подробности задержания. - Попросили выйти из машины. Она недовольно вскинула брови, взяла с пассажирского сидения люльку-переноску, где спал ее грудной сынишка и вышла из авто. При понятых у нее тут же взяли смывы с рук. В салоне авто, под водительским сидением, обнаружили сверток с порошком. А в сумке – еще несколько полимерных пакетиков, в которые он уже был расфасован. Экспертиза подтвердила, что это – героин. В машине его был почти что килограмм!

84 ТОМА УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Виктория и 12 ее «закладчиков», включая портного, подругу из женской консультации и любовника, теперь на скамье подсудимых. Сама же молодая мать заявила, что ничего про героин не знает, никакой группой не руководила и все это ей подбросили. Однако против ее слов - десятки видеозаписей, экспертиз, результаты фиксаций переговоров и встреч…

Как сообщила корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» старший помощник прокурора Первомайского района Светлана Пластун, 19 эпизодов преступной деятельности этой группы отражены в 84 томах уголовного дела. А каждому из фигурантов этой истории грозит до 20 лет лишения свободы.

Судя по всему, своих детей матери из этой компании, теперь будут воспитывать уже на расстоянии – из-за колючей проволоки. За тяжкие преступления поблажки и отсрочки приговора не положены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство в доме с бассейном: владелец ростовского торгового центра возил в багажнике труп тещи

В Ростове-на-Дону будут судить владельца торгового центра, которого подозревают в убийстве 69-летней тещи. Через весь город мужчина провез ее тело в багажнике собственного внедорожника, чтобы надежно спрятать от посторонних. В семейных разборках пришлось разбираться следователям (подробности)