Таганрожцы на резиновой лодке устроили заплыв через гигантскую лужу

Лужа начала появляться Чехова в августе. Фото: instagram.com/daily_luzha_taganrog/

В Таганроге жители переплыли гигантскую лужу на резиновой лодке. Таким образом активисты хотели привлечь внимание к давней проблеме города. После каждого дождя участок на улице Чехова превращается в реку.

Сначала активисты решили проверить глубину лужи. По их словам, за несколько месяцев она приобрела характерные черты реки. Убедившись, что дно не так уж близко, люди спутстили лодку на воду.

— Дождь престал идти еще утром, поэтому уровень воды снизился, но мель мы нашли только у низкого берега. Уровень оказался низок для гребли, но во время ливня глубины хватит! — рассказал один из участников заплыва.

Зрелище сразу привлекло окружающих. Прохожие и машины останавливались, автобусы сигналили. Однако сами организаторы акции надеются, что на нее обратят внимание городские власти.

Перед заплывом активисты проверили глубину лужи. Фото: instagram.com/daily_luzha_taganrog

Огромная лужа появляется на Чехова более полугода после дождя. В августе в асфальте образовалась яма, которую быстро забетонировали рабочие. Позже выяснилось, что они залили бетоном не только провал, но и решетку ливневки. С тех пор здесь поскользнулся и упал не один пешеход, но проблема не решается.

На участке Чехова забетонировали ливневку. Фото: instagram.com/daily_luzha_taganrog

Гигантские лужи после дождя — давняя «головная боль» для таганрожцев. Так, в начале года люди даже завели инстаграм-аккаунт для многолетней лужи на улице Петровской. Тогда акция возымела действие — после очистки ливневки лужа пропала. Однако на этом активисты не остановились. Теперь на странице регулярно появляются данные о других лужах в разных районах города

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