В Таганроге у лужи вблизи одного из торговых центров появился собственный аккаунт в социальных сетях. Историю своего существования «она» постит в инстаграме. Первая публикация появилась около 20 часов назад, но уже успела завоевать популярность у местных жителей.Известно, что Таганрог – туристический город, куда стекаются любители истории не только со всей России, но и ближнего зарубежья. Тот, кто создал страницу, перечислил основные преимущества лужи в сравнение с остальными достопримечательностями города.Во-первых, она расположена на главной улице города вблизи от основных центров притяжения внимания. Действительно, ее можно увидеть на Петровской вблизи ТЦ «Андреевский». Во-вторых, она всего в трех кварталах от вокзала, а также всесезонна в отличие от обычного Азовского моря!- А если вы захотите устроить около лужи романтическое свидание, то к вашим услугам цветочный магазин всего в паре метров! – в шутку написал создатель аккаунта.Так или иначе, но автор текста пытается привлечь внимание к вечной городской проблеме. В комментариях многие соглашаются с тем, что лужа появилась еще много лет назад и заполнена водой даже летом. Чем это можно объяснить, неизвестно. Однако уже на страницу подписано почти 70 человек. Количество лайков и комментариев постоянно увеличивается.AЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!