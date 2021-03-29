Новости Ростова-на-Дону на 30 марта 2021: уволен директор департамента автомобильных дорог

Алексей Войтенко уволился по собственному желанию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новости Ростова-на-Дону на 30 марта 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала главные события донской столицы и области.

Алексей Войтенко уволился с поста директора департамента автомобильных дорог. Как сообщили в мэрии, он прекратит исполнять обязанности с 30 марта. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Алексей Логвиненко.

Начались общественные обсуждения по проекту строительства дороги в районе Театрального спуска. Магистральная улица пройдет в следующий границах: ул. Орловская - пер. Чувашский - пер. Краснофлотский. Речь идет о двухполосной дороге с разметкой, дорожными знаками и местами для парковки.

Планируется строительство нового изолятора временного содержания построят. Как сообщается на сайте госзакупок, ИВС будет рассчитан на 75 человек. На территории изолятора появятся котельная, плац, тир и другое. Результаты конкурса подведут 7 апреля.

С 10 апреля начнут действовать ограничения для грузовиков. Транспорту тяжелее 3,5 тонн запретят передвигаться по переулкам Псковский и Рыбный, а также на улице Рыбной. С 21 часа до восьми часов водитель большегрузов не смогут проехать на улице Центральной.

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