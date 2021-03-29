В Ростове уволился директор департамента автодорог

Распоряжение подписал глава администрации города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове пост директора департамента автомобильных дорог и по собственному желанию покинул Алексей Войтенко. Чиновник прекратит исполнять обязанности с 30 марта. Соответствующее распоряжение сегодня, 29 марта, подписал глава администрации города.

Алексей Войтенко трудился в должности главы департамента почти два года, с лета 2019. Тогда он сменил в должности Сергея Лиманова.

А на прошлой неделе стало известно об увольнении гендиректора МУП МТК «Ростовпассажиртранс». Андрей Быков также написал заявление по собственному желанию. Он возглавлял предприятие с июня 2019 года. «Ростовпассажиртранс» использует около 260 автобусов, почти все они 2015-2018 годов выпуска.