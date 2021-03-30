Икра ложками и баян: супруги Дибровы отметили 12 лет со дня свадьбы

Полина и Дмитрий Дибровы отметили 12 лет со дня свадьбы. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"
Чета Дибровых – одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Известный телеведущий познакомился со своей будущей женой на одном из конкурсов красоты в донской столице. Юная Полина (на тот момент девушке было 17 лет) была участницей состязания, а Дмитрий – членом жюри.
Оставшись вдвоем, муж и жена посмотрели фильм "Наша свадьба". Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"
Их роман напоминал сказку о Золушке – юная провинциальная красавица и 47-летний статусный, состоявшийся мужчина. Но разница в возрасте не помешала телеведущему потерять голову от любви. Год мужчина красиво ухаживал за ростовчанкой. А на ее 18-летие устроил девушке большой сюрприз – отвез ее во Францию и сделал предложение.
Сейчас пара живет в роскошном доме на Рублевке, воспитывает троих сыновей. Дмитрий Дибров по–прежнему занимается шоу-бизнесом, а на Полине – воспитание сыновей и создание уюта в доме.
Полина Диброва выбрала для праздника элегантное платье. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"
ВЕЧЕРИНКА С ФОЛЬКЛОРНЫМИ НОТАМИ
На днях Дибровы отметили 12-ую годовщину со дня совместной жизни. Праздник организовали дома. В фойе поставили столы с роскошным убранством и вкусными блюдами. Вечеринка проходила в русском стиле. Столы «ломились» от пирогов, блинов, пирожков, раков и прочих разносолов. А красную икру гостям предлагали есть ложками.
Гости праздника могли черпать красную икру ложками. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"
В качестве музыкального сопровождения выступал фольклорный ансамбль. В доме весь вечер звучали тосты, поздравления и русские народные песни под мелодию гармониста.
Для гостей накрыли вкусный стол. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"
Хозяин дома в этот вечер был в соответствующем луке: белая рубашка на выпуск и кепи с красным цветком. А Полина предстала перед гостями в элегантном белом кружевном платье.
А в завершении вечера муж и жена устроили себе романтические «посиделки».
- Проводили гостей, достали подарочные бокалы, и устроили романтическое заключение с шампанским, конфетками и фильмом «Наша свадьба», - написала в своем «Инстаграме» Полина.
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