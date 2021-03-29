Подписчики ростовчанке Полины Дибровой заметили, что ее муж сильно постарел

Подписчики Полины Дибровой отметили старение ее мужа. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм Фото: Соцсети

Ростовчанка Полина Диброва поздравила мужа с 12-летием семейной жизни.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм она опубликовала семейное фото с супругом. В тексте под фото Полина сообщила, что очень любит Дмитрия. Очень многие подписчики поздравили звездную пару со знаменательным событием. Другие же заметили, что Дибров очень располнел и постарел за последнее время.

«Дмитрий заметно постарел», «Я как увидела, глазам не поверила… Как располнел… У меня папа на пять лет старше, так у него нет живота, он следит за питанием… Что же так мужики плюют на свой вес», «Я не понимаю, почему все восторгаются. Дибров - жалкое зрелище. В его возрасте можно быть в прекрасной спортивной форме», - высказали свое мнение в комментариях подписчики Полины Дибровой.

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