Танцы на теплоходе и казачьи песни: Полина Диброва с размахом отпраздновала день рождения в Ростовской области

18 Июль 2020 2020-07-18T14:38:40+03:00

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Жена известного шоумена Дмитрия Диброва Полина на днях отметила свой день рождения в Ростовской области. Как семья проводила время на Дону, девушка показала в своем «Инстаграме».

В компании близких Дибровы отправились на экскурсии в станицу Старочеркасскую и Таганрог. Кроме культурной программы звездная чета удивила друзей традиционными донскими развлечениями и местными деликатесами. Так, один из банкетов прошел прямо га теплоходе.

Приглашенные артисты спели для гостей казачьи песни. Дибровы угощали их раками и рыбой. В конце вечера все собравшиеся предались танцам.

Звездная пара устроила торжество прямо на теплоходе. Фото: instagram.com/polinadibrova/

Звездная пара не впервые проводят время на родине. Они часто посещают достопримечательности и наслаждаются рыбой и раками. Дмитрий Дибров неоднократно говорил, что гордится корнями.

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ИСТОЧНИК KP.RU