«Ошибка может стоить дорого!»: как отличить дилетанта от профессионала

Работу косметолога можно увидеть на лице подруги. Фото: Алена НЕЧАЕВА

В последнее время, к сожалению, все чаще можно столкнуться с дилетантами в профессии. Или еще хуже — аферистами и мошенниками. Среди них - стоматологи, психологи, косметологи, учителя. Как человеку отличить профессионала от дилетанта? Об этом мы поговорили с доктором психологических наук Зинаидой Брижак.

ПРАКТИК ИЛИ ТЕОРЕТИК

- Каждый день мы сталкиваемся с выбором, - начала разговор Зинаида Игоревна. - Кому-то нужно найти няню, педагога дополнительного образования для ребенка, кому-то - врача, либо адвоката или психолога. Это все востребованные специалисты на рынке, казалось бы, проблем с поиском не должно возникнуть, к тому же есть масса рекламных предложений в том же Интернете, яркие, пестрящие обложки и эмоциональные блоги. Но зачастую мы с вами, к сожалению, становимся заложниками проблемы выбора хорошего специалиста. Это опасение понятны, ведь ошибка косметолога или доктора может стоить очень дорого, как впрочем, юриста и няни.

- Как отличить профессионала от дилетанта?

- Как мне кажется, прежде чем обратиться к специалисту, надо не только почитать отзывы и узнать мнение знакомых, но выяснить одну из важных деталей — место учебы. При этом не надо путать учебу и кратковременное обучение на курсах повышения квалификации - это две разницы.

- Часто можно наблюдать, когда стена вся в дипломах и наградах. Это профессионал?

- Когда я захожу в кабинет и вижу иконостас из дипломом, то думаю только об одном - когда он работал и набирался опыта? Он теоретик или практик? Должна быть золотая середина. Сегодня огромное количество образовательных учреждений, которые не по профессии повышают квалификацию. К примеру, строители выдают корочку маркетолога. Это правильно? Нет. Меня, как профессора вуза напрягает, когда врач пошел повышать квалификацию не в стены университета с именем и историей, а в частную организацию. Сразу вопрос: он пошел туда за знаниями или за корочкой? Поэтому при выборе профессионала надо постараться узнать все: где учился, когда закончил, куда пошел работать, где набирался опытом, где проходил курсы повышения квалификации. Профессионал скрывать всего этого не будет.

ЦЕНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

- Цена услуг должна заставить задуматься?

- Это одна из составляющих. Не стоит гнаться за дешевизной. Проанализируете стоимость услуги, если она ниже рыночной, то это должно вызвать сомнение и, если возможно, дополнительную проверку. Потому что есть понятие «себестоимость услуги» – материал, препараты, аренда помещения, ниже которой не выгодно опускаться.

- А как понять по разговору/поведению: профессионал или нет?

- К примеру, работу косметолога можно увидеть на лице подруги. Об учителе – по результатам ребенка, или, к примеру, ЕГЭ. Но если мы уже говорим о психологе, как увидеть результат? Подружка вышла замуж? Не факт, просто случайно попался хороший мужчина. А может психолог помог. Это не рекомендация. Если говорим о моей профессии, то я бы исходила из следующего. Первое: психолог ваш штурман, но капитан вашей жизни вы и только вы, решение принимаете тоже вы. Второе: психолог не дает советов, не делится опытом пациентов, а тем более не пишет об этом в блогах. И третье: психолог не друг, то есть ваша с ним беседа - не дружеская, это работа тренера со своим подопечным.

- На что еще стоит обратить внимание?

- Когда специалист не может четко и понятно ответить на вопрос о методе, который будет использован в вашем конкретном случае, объясняется с вами заумными терминами, стремясь показать или даже задавить своим высоким интеллектом. От таких, лично я, бегу. Заумные слова не признак профессионала, скорее, наоборот. Вам дурят голову. Любой специалист, врач, педагог, должен объяснять вам методы работы, ожидаемые результаты и протокол лечения на понятном вам языке. Только среди коллег мы можем общаться на своем узкопрофессиональном научном языке. Латинские наименования, которые врачу легче использовать в своей речи, не должны привносить в общение с пациентами.

КАК НЕ ПОДСЕСТЬ?

- Много говорят о феномене подсадки на специалиста. Как этого избежать?

- Да, это вопрос профессиональной этики и жадности. Это мы наблюдаем везде. Главный постулат профессионала – не навредить и помочь. Но что мы видим? Пришли к косметологу с определенной проблемой или с желанием улучшить внешность, нам предлагают и навязывают, давят авторитетом какой-то товар или услугу, давят на то , что это тренд, используя манипулятивные техники. К примеру, говорят: «Как вы не знали?!». Далее сыпятся ссылки на известных людей, экспертов и журналы. Или, к примеру, косметолог заявляет, что «жить с такими тонкими губами нельзя». А почему нельзя? До этого же жили, отлично, сегодня нельзя, а завтра можно? Профессионал будет слышать ваше желание, что вы хотите. Более того, обязан рассказать обо всех возможных последствиях и противопоказаниях.

- Что касается выбора педагога - очень сложный вопрос, особенно, если ребенок совсем маленький…

- Если говорим об учителе для ребенка старших классов, то ситуация намного легче. Во-первых, ребенок уже дает четкую оценку учителю. Сегодня благодаря интернету и соцсетям, дети и родители активно коммутируют между собой, и педагогов, которые дают хорошую подготовку, все знают. К счастью, есть те же центры с устоявшимся именем, где обязательно должны проводить день открытых дверей, можно прийти, посмотреть, побывать на занятии. Чем более открытая организация, чем понятнее они объясняют методы работы, выбор авторов учебника, которыми пользуются, мотивируют выбор образовательной программы, тем меньше вопросов и сомнений у родителей.

- Сейчас появилось столько ясновидящих, гадалок, ощущение, что снова в 90-х и будем дружно заряжать воду. Что об этом думают психологи?

- Они были и будут всегда. Сегодня ковид поставил всех нас в ситуацию неопределенности, затянувшегося стресса. Кто-то идет в церковь наладить душевное равновесие, и это здорово, если помогает снять напряжение. А кто-то бежит к ясновидящей, которая и проблему найдет, точнее, придумает и путь выхода из нее.

Путь к экстрасенсу или ясновидящей - самый легкий, потому что не требует никаких внутренних затрат. У психолога, к примеру, надо работать над собой, признавать и прорабатывать проблему, экстрасенс или гадалка самостоятельно нам эту проблему ставит. И не факт, что она есть. А после самостоятельно убирает, дает установку на то, что все прекрасно. Только проходит месяц, но наше состояние не улучшается, а усугубляется. В этом и опасность.

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