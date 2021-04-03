"Мог умереть в любой момент": В Ростове мужчине удалили опухоль, занимавшую полголовы

Евгений перенес крайне рискованную операцию и теперь вновь радуется жизни. Фото: предоставлено героем публикации

34-летний ростовчанин мог умереть в любой момент, а его 10-летний сын – остаться сиротой. Болезнь подкралась к мужчине внезапно. Евгений Федорец уже никогда не узнает, как долго развивалась у него опухоль головного мозга.

ВНАЧАЛЕ БЫЛ СТРАННЫЙ ПРИВКУС ВО РТУ

Летом прошлого года мужчина периодически стал ощущать странный привкус во рту, но не обратил на это внимание. А в сентябре у Жени начала болеть голова.

- Болела сутками. Сильные обезболивающие помогали на час-полтора, и затем боль возвращалась, - рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» Евгений. – Тогда-то и я пошел на обследование.

МРТ показало: в головном мозге – гигантская опухоль — десять на семь сантиметров.

Злокачественная опухоль имела просто гигантские размеры. Фото: предоставлено героем публикации

- За консультацией обратился к одному из самых лучших специалистов. Профессор говорил со мной прямо и рассказал, что меня ждет, - вспоминает встречу мужчина.

Перспектив на долгую жизнь у ростовчанина не было: он мог умереть в любой момент.

- Когда мне это сказали, я испытал, наверное, весь спектр эмоций - и плакал, и смеялся, - рассказывает Евгений.

Опухоль необходимо было вырезать, причем, срочно.

СОВЕТ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

Размер новообразования и его расположение почти в центре головного мозга для многих нейрохирургов означало одно – опухоль неоперабельная. Специалисты не брались за вмешательство: одно неверное движение, неточность хотя бы в долю миллиметра привели бы к смерти пациента прямо на операционном столе, либо оставили его глубоким инвалидом.

К счастью, Евгению дали отличный совет, решивший его судьбу – обратиться к нейроонкологу Карену Айрапетову.

Этот доктор никогда не боялся браться за самые сложные случаи. У него есть даже своя философия – последнего шанса. Карен Айрапетов считает: ради того, чтобы пациент мог как можно дольше общаться с родными, видеть своих детей и нянчить внуков, надо идти на риск.

- Приведу один пример из моей практики: несколько лет назад оперировал пациентку с распространенным онкозаболеванием. За нее не взялись коллеги из Германии. Врачи просто не видели смысла во вмешательстве: женщина была обречена в любом случае, ей оставалась неделя из-за выраженного отека вокруг метастаза левого полушария мозжечка. И тогда она обратилась за помощью ко мне. Пациентка мечтала увидеть внука, и я взялся за операцию, - рассказывает Карен Георгиевич.

Нейроонколог Карен Айрапетов берется за самые сложные и рискованные операции. Фото: предоставлено героем публикации

После этого ростовчанка не только дождалась появления на свет внука, но и успела его понянчить.

- На мой взгляд, это бесценно. Я прошел онкологическую школу, и меня учили: «Если онколог продлил жизнь человеку, он со своей задачей справился», - вспоминает врач.

ОПРАВДАННЫЙ РИСК

В случае с Евгением нейроонколог тоже пошел на риск. Конечно, он рассказал и пациенту и его близким: операция крайне сложная, и нет гарантии, что она пройдет успешно. Слишком велики были риски того, что мужчина впадет в кому, останется глубоким инвалидом или умрет на операционном столе. Опухоль находилась в сложной зоне, захватывала жизненно-важные структуры головного мозга: буквально обволакивала и нервы, и сосуды. Новообразование даже распространялось на ствол мозга.

Врачу пришлось буквально по миллиметру отделять жизненноважные сосуды и нервы от опухоли, манипулировать филигранно на стволе головного мозга.

Карен Айрапетов оперировал Евгения семь (!) часов подряд, и все это время он провел на ногах. Специалист удалил опухоль, сохранив все сосуды и нервы.

К сожалению, микроскопические остатки новообразования все же остались в мозге. Дело в том, что ткани опухоли вросли в ствол головного мозга и убрать их нельзя. Но вот лечить терапевтическим путем можно, и именно этим Евгений сейчас и занимается.

- Если мы заведомо знаем, что полностью не можем убрать злокачественную опухоль, мы, тем не менее, идем на неполное удаление, создавая таким образом надежный плацдарм для дальнейшего химио и лучевого лечения, - говорит хирург.

И Евгений этому - наглядный пример. Если бы не операция, то у него просто не было бы никакого шанса получить какое-либо онкологическое лечение.

Кстати, после выписки из больницы у мужчины перестал болеть голова, появились силы, вернулось желание жить дальше и продолжать бороться с болезнью.

- Чувствую себя отлично - как новенький! С нетерпением жду, когда закончится больничный, и я выйду на работу. И, конечно, предвкушаю лето, которое проведу вместе с сыном, - поделился своими планами Евгений.

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