От голода жевала одеяло: в Ростовской области мать не кормила дочь и держала ее на привязи

Врачи наблюдают за здоровьем малышки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шокирующий случай произошел в Новошахтинске Ростовской области. О том, что происходит за закрытыми дверями квартиры внешне благополучной матери стало известно от ее друзей. К местной жительницы пришли знакомые. То, что они увидели, их шокировало.

Оказывается, что мать морила голодом восьмилетнюю дочь. Девочка была крайне истощена. Сквозь кожу буквально просвечивались ребра. А выглядел ребенок, максимум, на пять лет.

Знакомые горе-мамаши тут же сфотографировали девочку на телефон. Затем вызвали скорую помощь и полицию. А вскоре опубликовали снимки малышки в местных пабликах в социальных сетях.

Девочка была крайне в истощенном состоянии. Фото: Максим Рыженков

ПРИВЯЗЫВАЛА К БАТАРЕЕ ВЕРЕВКОЙ

Кадры ужасают. Кроме того, что ребенок постоянно голодал, ее еще и жестоко наказывали. За малейшую провинность девочку за руки привязывали к батарее.

Мать подходила к этому наказанию основательно, - веревки связывала так, что на тоненьких запястьях остались красные рубцы.

Малышку наказывали по-любому поводу. Фото: Максим Рыженков

- Девочка от голода жевала одеяло, - написал очевидец в сети. - Я думал, что у нас в городе нет озверевших мамаш. Ан нет, все же существуют. Над этой девочкой издевались, не давали есть и пить, - прокомментировал мужчина.

Ребенка сразу же отвезли в местную детскую больницу. Врачи пристально следят за состоянием девочки. А мать, тем временем, разыскивает полиция. Узнав, что ситуацией в семье заинтересовались правоохранительные органы, она сбежала.

- Сотрудники полиции изъяли ребенка и поместили в лечебное учреждение. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения матери несовершеннолетней, - рассказали «КП-Ростов-на-Дону» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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