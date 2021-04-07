В Заксобрании Ростовской области обсудили проблему аптечной наркомании

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по социальной политике Светлана Пискунова вместе с коллегами обсудила социальные вопросы. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону депутаты Законодательного собрания одобрили новые правила ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Модератором встречи выступила заместитель председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по социальной политике Светлана Пискунова.

С апреля этого года расчет пособий изменится. И, уверена Светлана Пискунова, теперь суммы пособий будут больше.

– Если раньше размер пособия на ребенка от трех до семи лет составлял четко пять тысяч рублей, то теперь он будет варьироваться в зависимости от доходов семьи и составлять 50, 75 или 100 процентов от величины регионального прожиточного минимума. Поэтому в ряде случаев выплата будет выше, – прокомментировал заместитель председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по социальной политике Светлана Пискунова.

Теперь, согласно новым правилам, сначала семье назначают пособие в размере 50 процентов от величины прожиточного минимума для детей на дату обращения за выплатой. Если после того, как семья получит эти средства, ее среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплату повысят до 75 процентов. Если после повышения среднедушевой доход семьи все равно не превысит величину прожиточного минимума, то пособие на ребенка будет равняться величине прожиточного минимума.

Предполагается, что те, кто уже получают пособия, смогут обратиться за его перерасчетом в новом размере до 31 декабря 2021 года. При этом перерасчет будет произведен с 1 января текущего года.

Еще одним важным вопросом стала проблема наркомании. Эту тему на обсуждение вынесла председатель комитета донского парламента по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина.

По ее словам, в настоящее время есть ряд препаратов, которые обладают психотропным действием, но отпускаются без рецептов. Одним из таких препаратов лечат, например, эпилепсию.

Депутат уверена, что этот препарат должен подлежать предметно-количественному учету. Но этого пока нет.

- В силу этого аптечные организации не обязаны хранить медицинские рецепты на его получение, а также вести учет операций, связанных с обращением данного лекарственного препарата в специальном журнале учета. Отсутствие таких требований к реализации препарата делает его более доступным для лиц, страдающих лекарственной зависимостью, – прокомментировала Екатерина Стенякина.

Депутаты Законодательного собрания предложили обратиться в Министерство здравоохранения РФ с просьбой рассмотреть вопрос о включении данного препарата и его производных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету.

Также депутаты предложили при наличии звания «Трудовая династия Дона» присваивать гражданам звание «Ветеран труда Ростовской области».

Почетное звание «Трудовая династия Дона» было учреждено в 2017 году. Его дают династиям, которые внесли значительный вклад в формирование трудовых традиций в Ростовской области.

Все вопросы, рассмотренные на заседании комитета, депутатами были одобрены. Окончательное решение по ним будет принято на очередном заседании Законодательного собрания, которое состоится 13 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Донские парламентарии встретились с работающей молодежью, чтобы понять ее проблемы

А также найти пути решения (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.