Донские парламентарии встретились с работающей молодежью, чтобы понять ее проблемы

Екатерина Стенякина провела встречу с работающей молодежью. Фото: Пресс-служба ЗС РО

В Ростовской области сейчас проживает больше миллиона молодых людей, а в России это число превышает 40 миллионов человек. Молодежь – весьма разноплановая среда, и ее интересы неоднородные. К примеру, заботы 14-летнего школьника очень сильно отличаются от проблем 35-летнего человека. Поэтому законотворцам очень важно правильно ориентироваться в запросах этой демографической прослойки.

Проблемам работающей молодежи была посвящена встреча председателя комитета донского парламента по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике, депутата Законодательного собрания Ростовской области Екатерины Стенякиной.

Дискуссия прошла в здании коворкинга на Горького. Встреча получилось яркой, живой, продуктивной. О диалоге парламентария и активной донской молодежи читайте в нашем материале.

ПРОБЛЕМЫ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

В дискуссии принимали участие эксперты в различных сферах, представители молодежных объединений, председатели профсоюзов, - те люди, у которых сформировалась активная жизненная позиция и чьи знания проблематики современной молодежи помогут депутатам.

- В конце 2020 года Государственная Дума приняла закон о молодежной политике в Российской Федерации. В нем четко прописана тема работающей молодежи. Молодежь в Российской Федерации – это люди до 35 лет включительно. И вот работающая молодежь - это те молодые люди, с которыми работать сложнее, но важнее всего. У них уже есть работа, они специалисты, у них есть семьи, другие интересы. Но также существует потребность участвовать в реализации государственной политики, влиять на государственные процессы. Мы сегодня постарались собрать лидеров общественного мнения среди работающей молодежи. Это, конечно же, межрегиональная организация работающей молодежи Юга России, лидеры общественного мнения среди работающей молодежи крупных предприятий, таких как «Россети – Юг», «Почта России», СКЖД, «Роствертол», «Россельмаш». Это молодые люди, которые сами занимаются бизнесом, самозанятые, президенты коворкингов «Новый Ростов». Каждый из них - с одной стороны, участник молодежной политики, а с другой - сам формирует политику. Очень важно обсудить с ними основные направления работы, понять, чего же не хватает. Я знаю, что есть запросы и по политике предоставления и приобретения жилья, и по корпоративной политике на крупных предприятиях. Например, если предприятие оказывает поддержку молодому специалисту, возможны ли какие-либо преференции для этого предприятия? – рассказала Екатерина Стенякина.

Она также сообщила, что знает о том, что у молодых специалистов есть проблемы.

- В силу различных причин в трудовой деятельности молодых людей есть ряд сложностей, но такие проблемы нужно решать, потому что это очень важная часть молодежной политики. Например, молодой человек является менее защищенным с точки зрения доходов, чем опытный специалист: у него меньше зарплата, чем у работников со стажем, нет большинства надбавок, ему «дороже» болеть, как правило, молодые люди несут большую финансовую нагрузку в виде ипотеки, кредитов и так далее, - прокомментировала парламентарий.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕВОЗМОЖНЫ БЕЗ ИНИЦИАТИВ

Еще один спикер мероприятия, председатель по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин подчеркнул, что законодательные решения невозможны без инициатив и предложений самих молодых людей. Он также отметил, что необходимо разработать инструмент, эффективные подходы, специальные программы для поддержания потребностей работающей молодежи в вопросах трудоустройства, образования, жилья.

Участники встречи обговорили и формы сотрудничества между комитетом Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике и Межрегиональной общественной организацией «Работающая молодежь Юга». Эффективность методов решения проблем работающей молодежи во многом зависит от законодательных решений. Поэтому такое взаимодействие может быть положительным.

- Молодых специалистов необходимо поддерживать, об этом сказано в федеральном законодательстве. Сегодня мы собрали работающую молодежь, экспертов, представителей профсоюзных молодежных организаций, чтобы выслушать все предложения, критические замечания и пожелания. Законодательное собрание уже отработало механизм лоббирования интересов наших граждан на федеральном уровне. По инициативе депутатов Законодательного собрания принимаются постановления Правительства Российской Федерации, вносятся поправки в действующее законодательство. Именно благодаря инициативе депутатов донского парламента в законе о молодежной политике установлено, что молодой человек – это гражданин РФ до 35 лет включительно. На первый взгляд, незначительная поправка, но она, к примеру, дает дополнительный год для получения ипотеки молодой семье… Поэтому мы готовы на постоянной основе вести диалог с работающей молодежью – они должны нам ставить задачи, а мы их лоббировать на федеральном уровне, - подытожила Екатерина Стенякина.

По результатам встречи было рекомендовано подготовить и направить поручения в профильные организации по всем обсуждаемым на заседании вопросам.

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