«Мы охотились за болезнью»: врач-рентгенолог - о работе в первые месяцы пандемии коронавируса в Ростовской области

Врач-рентгенолог Елена Кравченко. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

Врач-рентгенолог Елена Кравченко в самый разгар пандемии возглавила отделение рентгенологии и компьютерной томографии Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону. Эту больницу в народе не зря называют местным «Склифом». Весной 2020 года она оставалась фактически единственным в городе форпостом, куда скорые доставляли пациентов с различными острыми состояниями, требующими немедленного медицинского вмешательства.

ПРИНИМАЛИ ПО СТО ПАЦИЕНТОВ В СУТКИ

— Война с коронавирусом только началась. Новый термин «матовое стекло» применительно к исследованию легких, пораженных этой инфекцией, только входил в обиход. И рентгенологи фактически оказались на передовой, - вспоминает Елена Кравченко.- Увидеть картину «матового стекла», отличную от других пневмоний, уточнить процент поражения легких, еще до того, как пришли результаты мазка – это значит, не упустить драгоценное время лечения, вовремя «поймать» болезнь, правильно маршрутизировать пациента в нужное отделение или медучреждение и исключить риски для «чистых» отделений. Это было жизненно важно для всех.

Каждый сутки в отделение Кравченко поступало 100-110 пациентов. Их привозила скорая, или они приезжали сами по направлению из поликлиник.

- В нашей больнице как раз были введены в строй второй аппарат КТ, МРТ. Это позволяло разграничить потоки пациентов. Рентгеновские кабинеты на первом этаже обслуживали тех, кто поступал через приемник. На втором – работали для пациентов, находящихся в отделениях. Работали круглосуточно, - вспоминает доктор Кравченко.

Ответственность была колоссальная, но, по словам Кравченко, рентгенолог об ответственности не должен забывать ни на секунду. И не только в период пандемии.

- Ведь, в итоге за нами решающее слово в правильности постановки диагноза. Права на ошибку нет, - объясняет доктор. - Вот, к примеру, поступивший со скорой пациент. В приемнике его осматривает дежурный врач узкой специальности, назначает анализы. Основываясь на этом, ставит предварительный диагноз и направляет к нам, на рентгенологическое исследование определенной области организма, для уточнения. И рентгенолог должен обладать высоким уровнем профессионализма и ответственности, доскональным знанием анатомии, обладать хорошими знаниями в различных направлениях медицины (хирургии, неврологии, нейрохирургии, урологии, гинекологии и т.д.), чтобы увидеть патологические изменения в том или оном органе. Быстро проанализировать полученную информацию. И дать заключение, на котором будет основываться дальнейший алгоритм лечения пациента. Наш голос решающий, перед дальнейшей маршрутизацией пациента, - подчеркивает Елена.

ВИДИТ ЛЮДЕЙ НАСКВОЗЬ

Два кабинета КТ, два – МРТ, рентген кабинеты, расположенные на разных этажах огромной больницы – не удивительно, что заведующая отделением в прекрасной физической форме. Если включить счетчик шагов, которые она за день «наматывает» по больнице, успевая выполнить все свои обязанности, то каждый день получается маленький рекорд. Но Кравченко ни разу не пожалела о выборе профессии.

- В моей семье были врачи по линии отца. Сам он – военный. А в его роду были и военные хирурги и рентгенологи. Возможно, это тоже сыграло свою роль в моем выборе, - улыбается Елена. - Я училась в нашем Ростовском государственном медицинском университете. И на четвертом курсе уже осознанно сделала свой выбор. Мне интересна рентгенология. Она совмещает в себе знания многих других областей медицины. Рентгенолог в каком-то роде универсальный специалист, поскольку обязан знать анатомию идеально.

Кстати, муж Елены Кравченко – тоже врач. Медицинскую стезю выбрала и взрослая дочь, она сейчас учится в колледже.

Сотни ростовчан обязаны жизнью доктору Кравченко. Нередки случаи, когда опасный недуг на КТ выявляли попутно, при обследовании пациента на предмет другой болезни.

- Помню пациента, которому требовалось немедленное хирургическое вмешательство. Уточняя на КТ предварительный диагноз, поставленный хирургом, я увидела еще одну серьезную проблему в организме у этого человека. Она до этого не давала о себе знать. Но на КТ-исследовании были признаки злокачественного образования в самой ранней стадии. Это потом подтвердила и гистология, - рассказывает Елена. - Тот пациент, покидая больницу, пришел поблагодарить меня и ... попрощаться. Сказал, что, наверное, больше никогда с нами не увидится. Мы попытались его разубедить, приободрить. Ведь на ранней стадии его злокачественное новообразование поддается лечению. Но он не верил. А спустя какое-то время мы встретились! И так радовались, что он победил недуг. Это самая важная для меня награда – видеть бывших пациентов здоровыми и счастливыми!

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