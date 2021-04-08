«Жаловались, что их не понимают мамы»: что случилось с девочками, которых нашли умирающими в школьном туалете

Подростки находятся под пристальным наблюдением врачей Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Школьниц, одной из которых 12 лет, а второй – 13, нашли в бессознательном состоянии в школьном туалете в одном из городов под Ростовом. Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, девочки после урока физкультуры пошли в уборную и долго не возвращались. Заподозрив неладное, взрослые взломали дверь в кабину и перед ними предстала страшная картина – подружки были в полубессознательном состоянии. На место ЧП тут же вызвали врачей, а те, в свою очередь, госпитализировали шестиклассницу Елену и семиклассницу Наталью * в больницу. Состояние девочек было столь тяжелым, что их положили в реанимацию.

О том, что предшествовало этой беде, рассказал источник издания, знакомый с ситуацией.

ИСТОРИЯ ЛЕНЫ

Так, по словам собеседника, обе девочки росли в многодетных семьях. Мама Лены воспитывала троих детей, а в семье Кати детей было пятеро.

Четыре года назад мама Лены развелась с мужем. Девочка глубоко переживала эту ситуацию. Но потом, казалось бы, личная жизнь матери наладилась. Женщина встретила мужчину, от которого родила еще одного малыша. Но со временем отношения с ним стали все холоднее и холоднее. Мужчина часто обижал жену и не обращал внимания на старших детей, которые были ему неродными.

Лена - старшая дочь - беспокоилась за мать. Пыталась как-то поддержать ее морально, но женщина была в депрессии. К личным страданиям добавлялись и бесконечные хлопоты, связанные с уходом за младшим ребенком. Зачастую женщина даже не находила времени поговорить с Леной по душам. Девочка страдала из-за всего, что происходило в ее семье. А потому выговориться могла только одному человеку: подруге Кате из параллельного седьмого класса.

- Лена часто говорила приятельнице, что мать ее не понимает, - рассказывает источник издания.

ИСТОРИЯ КАТИ

Неудивительно, что Катя стала для школьницы близким человеком. Ведь их жизни, в чем-то, были очень похожи.

В семье семиклассницы было пятеро детей. Работал один отец. Он приходил домой практически за полночь и валился с ног от усталости. На семью у мужчины просто не оставалось времени. А мать ухаживала за больной пожилой родственницей. Поэтому, несмотря на огромную любовь к детям, она уделяла им не так много внимания, как хотела бы сама.

При этом, не смотря на то, что глава семьи не сидел без дела, денег на все не хватало. Семья жила, постоянно экономя на всем. И Катя очень сильно этого стеснялась, ведь многое из того, что было у одноклассниц, ей не могли купить.

Иногда у подростка тоже возникали мысли о том, что ни отец, ни мать ее не понимают. А еще семиклассница почему-то думала, что она не достаточно хороша внешне.

Похоже, эти моменты очень сблизили обоих девочек. Кстати, в учебе у девчонок все ладилось – они поучали хорошие оценки, ссор с учителями и одноклассниками никогда не было.

PS: Сейчас оперативники выясняют, как так вышло, что подруги едва не погибли в школе. К счастью, на сегодняшний день их жизням уже ничего не угрожает. Врачи оценивают состояние подростков как "стабильное". Но пока выписывать подруг домой медики не спешат.

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